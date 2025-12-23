Avec 20 matchs déjà disputés depuis août, l’ASSE va profiter d’une courte coupure avant de retrouver les terrains début janvier. Le mercato hivernal, lui, s’annonce actif mais mesuré du côté des Verts.

La première partie de saison s’est achevée dimanche, après le 20e match toutes compétitions confondues. Les joueurs bénéficieront de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement le 29 décembre. Objectif : préparer la reprise du championnat, avec un déplacement prévu au Mans le 3 janvier 2026.

D’ici là, le marché des transferts va s’ouvrir. Et l’ASSE entend bien se renforcer tout en restant sur la même ligne que depuis 18 mois.

Un milieu défensif en priorité absolue

Le besoin est connu depuis septembre. L’ASSE cherche un véritable numéro six, capable de stabiliser le milieu de terrain. Le profil visé : un joueur solide physiquement, fort dans le jeu aérien, mais aussi propre balle au pied.

En interne, on évoque ce que Pierre Ekwah aurait dû être. Un joueur qui n’a jamais voulu revenir à l'ASSE. Un dossier a laissé un goût amer. Ce poste de sentinelle est donc la priorité numéro un du mercato stéphanois.

L’objectif est clair : trouver un joueur au niveau Ligue 1, même si l’ASSE évolue encore en Ligue 2. Le club se dit prêt à investir, mais uniquement pour un profil capable de faire passer un cap au groupe, y compris en vue d’un futur retour dans l’élite.

Des renforts aussi en défense

Autre chantier identifié : renforcer la défense. Plus précisément, trouver des solutions de rechange à Ebenezer Annan et Mickaël Nadé. Le premier est touché à la cheville, le second a disputé l’intégralité des matchs. Il est aussi le seul défenseur central gaucher de l’effectif.

Lassana Traoré, jugé encore trop juste pour la Ligue 2, n’offre pas de garanties suffisantes. La cellule de recrutement s’active donc pour trouver des doublures fiables, capables d’épauler ou surtout de concurrencer les titulaires actuels.

L’ASSE veut éviter les erreurs du passé

Le club ne veut pas céder à la précipitation. Malgré les appels des observateurs à plus de pragmatisme, la direction maintient une ligne claire : recruter pour l’avenir, pas dans l’urgence. La grille salariale reste maîtrisée, et aucune exception ne sera faite cet hiver.

Recruter sans surpayer, convaincre sans promesse de Ligue 1 immédiate… le défi est de taille. Le passé l’a montré : les plans A n’ont souvent pas abouti lors des derniers mercatos. Parce que le club visait trop haut ? Sans doute.

Mais avec l’arrivée de nouveaux profils dans la cellule de recrutement (Alexandre Lousberg, Pedro Ferreirinha, Guillaume Leleu, Uli Schier), l’ASSE espère avoir tiré les leçons des échecs précédents.

Le mercato d’hiver pourrait être l’occasion pour les Verts de franchir enfin le palier tant attendu.