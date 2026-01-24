Passé par l'ASSE, Reims et Troyes, David Guion suit de près la Ligue 2. Il s'est longuement exprimé auprès de Poteaux-carrés. L'occasion de donner son avis sur plusieurs sujets d'actualités. Extraits.

David Guion (ex-ASSE) : "Devant, les Verts ont clairement ce qu'il faut, que ce soit en qualité ou en nombre. Derrière, c'est vrai qu'ils ont perdu Bernauer, mais ils sont pourvus en défense centrale avec Nadé et Chico qui est revenu de blessure. Les latéraux ont été doublés. Ceux qui occupent ce poste actuellement ne sont pas forcément ceux qu’on attendait. Le petit Kévin Pédro commence à faire son trou à droite et peut aussi jouer en charnière. De l’autre côté, à gauche, cela fait quelques matches que Ben Old est titulaire, on l’a fait reculer car à la base c’était plutôt un ailier."

Manque de puissance au milieu pour l'ASSE

David Guion (ex-ASSE) : "De ce que je vois, l’ASSE a besoin de puissance, de muscle et de force au milieu de terrain. D'un joueur comme ça avec un gros caractère, du muscle et de la force. Parce que Flo Tardieu est un meneur de jeu qui joue un peu bas. Mahmoud Jaber est un joueur assez complet quand même, c’est un bon joueur. Le petit Igor Miladinovic est un technicien mais il a besoin encore d'avoir de l'expérience de match. Aïmen Moueffek est assez complet mais il doit encore monter le curseur."

Les Verts ont le choix

David Guion (ex-ASSE) : "Cette équipe stéphanoise a un gros avantage par rapport aux autres : elle a du talent offensif à revendre. Je connais bien Zuka pour l’avoir eu chez les Girondins. Les Verts ont su garder Stassin. J'aime beaucoup le petit Augustine Boakye dans ses démarquages, dans la compréhension du jeu. Je trouve ce joueur offensif ghanéen (Boakye) vraiment très intéressant. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Quelle équipe de Ligue 2 a les moyens de mettre Irvin Cardona sur le banc de touche ? Attention, le coach a certainement ses raisons de ne pas le faire jouer et elles sont bonnes, il n'y a pas de souci !"

Davitashvili dans son environnement

David Guion (ex-ASSE) : "J’ai le sentiment qu’il est dans un environnement qui lui convient. Zuka, c'est quelqu'un de généreux. Il n'y a pas de raison qu'il ne montre pas l'exemple à ses camarades. Il l'a vécu avec moi à Bordeaux. Il sait la difficulté de la tâche et il sait comment faire parce qu'on l'a vécu ensemble. Il doit être un moteur de cette équipe-là pour l'emmener vers plus de victoires. Sur ce que je vois, il le fait, mais il doit être encore plus régulier dans ses matchs, dans ses performances parce que ça va beaucoup dépendre aussi de lui. On voit bien qu’il a le talent pour faire la différence. On l’a vu notamment à Boulogne, à Montpellier voire contre Bastia. Il faut qu'il emmène cette équipe-là. Il l'a vécu, il sait que ça va se jouer sur pas grand-chose. Il doit être capable d'apporter sa personnalité, son expérience à l'équipe."

L'ASSE plus sereine avec KSV ?

David Guion (ex-ASSE) : "D'habitude, on entend plein de choses sur Saint-Etienne, mais là, on voit notamment en cette période de mercato, il n’y a pas vraiment de rumeurs, juste quelques bruits. Les dirigeants ont l'air de rester sur leur position. Ils n'ont pas l'air de jouer à quoi que ce soit. Quand ils ont décidé de quelque chose, ils ont l'air de le faire. Ça me semble calme, ça me semble serein."

Source : Poteaux-Carrés