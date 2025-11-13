Ancien directeur du centre de formation de l’ASSE et entraîneur passé par Reims, Troyes et Bordeaux, David Guion s’est livré dans les colonnes de L’Équipe. Il y évoque la notion d’humilité tactique, l’importance de l’identité d’équipe, et la nécessité d’adaptation à l’adversaire. Un discours lucide et inspirant.

Dans un football de plus en plus exigeant et standardisé, David Guion défend une approche réaliste, où les idées s’adaptent avant tout aux moyens disponibles : « On ne fait pas par rapport à nos idées du moment, on fait par rapport à nos forces du moment, pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions à l’instant T. »

Adapter le système à ses forces et non l’inverse pour Guion

Il prend notamment exemple sur Franck Haise (RC Lens) ou encore son passage à Reims, lorsqu’il était capable de rivaliser avec des géants du championnat grâce à une stratégie défensive rigoureuse : « Je l’ai fait avec Reims quand on a gagné à Paris (2-0) ou à Marseille (2-0), en étant un peu plus bas. L’idée, c’est qu’on travaille mieux la récupération du ballon. »

Un football fait de solidarité et de valeurs

Pour David Guion, il ne s’agit pas simplement de bloquer un adversaire, mais de le faire avec une identité collective claire : « Il faut être dans son identité, ses valeurs, dégager beaucoup de solidarité et faire passer le message que c’est possible. » « Quand on a des joueurs un peu moins forts techniquement, il faut compenser par des repères solides et un vrai sens du collectif. »

Humilité, une nécessité face aux puissances actuelles

Dans un football dominé par des clubs aux moyens supérieurs, David Guion appelle à l’humilité et à la lucidité tactique : « Il n’y a pas de stratégie plus noble ou plus honteuse que les autres. On doit faire preuve d’humilité. Il faut ancrer les joueurs dans une réalité : ils ne peuvent pas rivaliser dans tous les compartiments. »

Et d’ajouter, lucide : « Quand on joue contre des joueurs techniquement supérieurs, il faut savoir s’adapter, quitte à évoluer plus bas, à attendre, à subir. Ce n’est pas un manque d’ambition, c’est une preuve d’intelligence. »

Source : L’Équipe