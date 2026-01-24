Après leur victoire face à Clermont (1-0), les Verts se déplacent à Reims ce samedi pour le compte de la 20e journée de Ligue 2 BKT. Reims - ASSE : Coup d’envoi à 20h au stade Auguste-Delaune.

L’AS Saint-Étienne poursuit son mois de janvier avec un déplacement qui sent la poudre. Face à un Stade de Reims ambitieux, les hommes d’Eirik Horneland voudront confirmer après leur victoire et rester dans la course à la montée.

Tombeurs de Clermont dans la douleur, les Verts arrivent avec un regain de confiance. Mais l’obstacle sera d’un tout autre calibre ce week-end. Reims, formation bien en place, vise également le haut du tableau. Dans un stade Delaune qui s’annonce chaud, le duel promet.

Horaires et diffusion : où suivre Reims – ASSE ?

📅 Samedi 24 janvier 2026

🕗 Coup d’envoi à 20h00

📺 En direct sur beIN SPORTS 1

📱 Streaming sur beIN CONNECT

🎧 France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM) assurera également la diffusion radio avec commentaires et analyses en direct.

Un match crucial dans la course à la montée

L’ASSE, qui reste sur un résultat positif en championnat, se déplace avec ambition. Le groupe stéphanois enregistre des retours importants (João Ferreira, Duffus) mais devra encore composer sans plusieurs cadres, dont Bernauer, Traoré ou Davitashvili.

En face, Reims sera privé de Joseph Okumu et de Yaya Fofana, encore en phase de reprise. Une incertitude planait autour de Mory Gbane, touché aux adducteurs cette semaine. Une absence qui pourrait peser lourd, tant le milieu ivoirien est le moteur du jeu champenois.

Le duel entre deux équipes proches au classement s’annonce ouvert, engagé et potentiellement décisif à l’approche de la dernière ligne droite de l’hiver. En cas de succès, les Verts pourraient consolider leur place sur le podium, voire mieux selon les résultats du week-end. Verdict attendu ce samedi soir. Coup d'envoi 20 heure à Reims. Une rencontre qui pourrait être l'un des tournants de la saison de Ligue 2 BKT.