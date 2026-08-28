Un but décisif, une qualification arrachée, mais une élimination européenne au bout du compte. La première sous ses nouvelles couleurs restera contrastée pour l'ancien joueur de l'ASSE, Igor Miladinovic.

Poussé vers la sortie par la direction stéphanoise cet été, comme Ebenezer Annan, Mickaël Nadé ou Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic a trouvé sa porte de sortie dans son pays natal. Lundi dernier, le milieu offensif serbe s'est engagé au Partizan Belgrade, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Miladinovic : Un choix de cœur assumé

Sur le site officiel de son nouveau club, Miladinovic n'avait pas caché son enthousiasme à l'idée de rejoindre la capitale serbe : « C'est un sentiment extraordinaire. Dès que j'ai reçu l'offre, je n'ai même pas envisagé d'autres options. J'ai tout fait pour venir au Partizan ». Le joueur a également lancé un appel à son nouveau public : « Les supporters peuvent toujours attendre de moi que je me donne à 100% sur le terrain. J'espère que nous obtiendrons de bons résultats ensemble ».

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Décisif dès son entrée dans le grand bain européen

Le milieu offensif, toujours sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2028, n'a pas tardé à se montrer utile à sa nouvelle équipe. Titulaire face à Getafe lors du barrage retour de Conference League, il s'est offert une passe décisive sur le but victorieux du Partizan, synonyme de succès 2-1 sur la pelouse espagnole.

Une performance qui n'a toutefois pas suffi. Battu 3-1 à l'aller, le club serbe s'est incliné sur le score cumulé, éliminant Miladinovic de la compétition européenne dès son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Une nouvelle page qui s'ouvre malgré tout

Décisif, vainqueur mais éliminé : un résumé parfait de cette première sortie européenne pour Miladinovic sous les couleurs du Partizan. Pour le joueur, l'essentiel reste ailleurs, dans cette nouvelle aventure qu'il a choisie avec conviction après son départ de l'ASSE. Reste à voir si ce prêt avec option d'achat débouchera sur un transfert définitif à l'issue de la saison.

🥶 Erik Kojzek marca el segundo del Partizan Quedan 14 minutos de sufrimiento para conservar el resultado que daría acceso al conjunto azulón a Europa seis años después. ⚪️ Partizan (3) 2-1 (4) Getafe 🔵 pic.twitter.com/PxTrYSrS6N — NEKO Deportes (@NEKODeportes) August 27, 2026

Source : Partizan Belgrade - Sofascore