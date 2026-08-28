L’ASSE traverse une période enfin agréable pour tous les supporters du club. Pourtant, sur l’ensemble de l’année civile 2026, les Verts ne possèdent pas le meilleur bilan du championnat. Une équipe conserve quatre longueurs d’avance...

Trois journées, trois victoires et déjà dix buts inscrits. L’ASSE a lancé sa saison par des succès contre Sochaux (3-0), Clermont (3-1) et Grenoble (4-0). Cette série s’inscrit dans une dynamique installée depuis plusieurs mois, et ce même si les Verts ont raté le coche en barrage face à Nice. Une statistique publiée par le compte X Le Douzième Homme permet de prendre davantage de recul. Si l’on additionne uniquement les rencontres de Ligue 2 disputées depuis le début de l’année civile 2026, Saint-Étienne totalise 39 points en 20 matchs. Les Verts comptent 12 victoires, trois matchs nuls et cinq défaites. Leur différence de buts atteint +20, avec 34 réalisations et seulement 14 buts encaissés. Aucun autre club présent dans ce classement ne possède une différence aussi favorable.

Ligue 2 : Rodez reste devant l’ASSE en 2026

Une équipe a pourtant récolté davantage de points : Rodez. Le RAF affiche 43 unités après 20 rencontres de Ligue 2 disputées en 2026. Les Aveyronnais ont également gagné 12 fois, mais ils n’ont connu qu’une seule défaite. Sept matchs nuls complètent leur bilan. Avec 35 buts inscrits et 21 encaissés, Rodez possède une différence de +14.

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L’écart avec le reste du classement donne encore davantage de consistance aux parcours de Rodez et Saint-Étienne. Annecy arrive derrière avec 36 points, puis Montpellier avec 33. Reims et le Red Star comptent 31 unités. La dernière journée a d’ailleurs confirmé que le RAF conservait sa dynamique. Menés à la pause sur la pelouse de Nantes, les Ruthénois ont renversé la rencontre pour finalement s’imposer 5-2. Un résultat qui a plongé un peu plus le FC Nantes dans la crise après trois journées.

Rodez confirme qu’il faudra compter sur lui

Ce classement sur l’année civile ne reste évidemment qu'indicatif, et ce sont bien les seuls résultats de la saison 2026/27 qui permettront, souhaitons-le, aux Verts de réussir leur opération remontée en Ligue 1. Il permet néanmoins de mesurer la continuité des performances des équipes de Ligue 2. Sur vingt matchs, seuls quatre points séparent Rodez de l’ASSE. Plus significatif encore : les deux formations ont remporté 12 rencontres chacune.

Saint-Étienne possède pour sa part une meilleure différence de buts et vient d’enchaîner deux rencontres sans encaisser face à Sochaux puis Grenoble. Les hommes de Ian Cathro ont pris neuf points sur neuf depuis la reprise et occupent le haut du classement de Ligue 2. Mais sur l’ensemble de 2026, Rodez reste encore devant.

Le RAF confirme ainsi sa capacité à maintenir en haut des charts son tube 2026 malgré des moyens inférieurs à ceux de plusieurs candidats à la montée, dont l'ASSE. La saison ne fait que commencer, mais les résultats accumulés depuis janvier donnent une indication claire : parmi toutes les formations de Ligue 2, aucune n’a pris davantage de points que Rodez en 2026.