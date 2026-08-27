Une page se tourne à Saint-Étienne. Après dix années passées sous les couleurs de l’ASSE, Mickaël Nadé quitte définitivement le Forez. Le défenseur central de 27 ans s’est engagé avec le United FC, aux Émirats arabes unis, avant d’être immédiatement prêté au Rodina Moscou, en Russie.

Le départ de Nadé de l'ASSE intervient au terme de plusieurs semaines de négociations. Longtemps suivi par l’Aris Limassol, qui avait formulé une offre estimée à près de 2 millions d’euros bonus compris, Nadé a finalement privilégié une autre destination. Le Rodina Moscou s’est rapidement positionné et récupère donc le défenseur sous la forme d’un prêt de l'United FC. Les deux clubs appartiennent à la même multipropriété, ce qui a facilité l’opération.

La fin d'une longue histoire commune entre Nadé et l'ASSE

Formé à l'ASSE, Nadé aura connu de nombreux moments forts avec le club. Il a notamment traversé les descentes de 2022 et 2025, la remontée en Ligue 1 obtenue en 2024 et l’échec des barrages en 2026. La saison dernière, il a disputé 39 rencontres, inscrivant deux buts. Au total, il aura porté le maillot Vert à 144 reprises.

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Son départ constitue donc un nouveau mouvement dans le dégraissage souhaité par la direction stéphanoise. Il laisse également une place à prendre dans l’axe de la défense, un secteur déjà renforcé cet été par l’arrivée de Sohaib Naïr. Ian Cathro devra désormais réorganiser sa charnière pour la suite de la saison.

Les adieux de Mickaël Nadé

Sur Instagram, Mickaël Nadé a publié un message d'adieu à l'ASSE :"À vous, supporters de l’AS Saint-Étienne

Il est difficile de trouver les mots pour dire au revoir à un club et à des supporters qui ont compté autant dans ma vie.

Porter ce maillot, fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard et vivre ces moments avec vous restera à jamais gravé dans ma mémoire. J’ai connu des joies, des difficultés, des victoires et des moments plus compliqués, mais une chose n’a jamais changé : votre passion et votre amour pour ce club.

Je veux également prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont fait partie de mon aventure à Saint-Étienne. Les entraîneurs, les membres du staff, le personnel médical, les salariés du club, ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre et qui contribuent chaque jour à faire vivre ce club.

Un merci tout particulier à celles et ceux qui m’ont accompagné dès mon arrivée, qui m’ont aidé à m’intégrer, qui m’ont conseillé, soutenu et permis de me sentir chez moi. Je n’oublierai jamais votre accueil, votre bienveillance et tous les moments partagés.

Merci aussi à mes coéquipiers, avec qui j’ai partagé tant de moments, sur et en dehors du terrain.

Et surtout, merci à vous, supporters, pour votre soutien, vos chants, vos encouragements et votre passion. C’est quelque chose de rare et de précieux.

Je quitte Saint-Étienne avec beaucoup d’émotion, mais surtout avec une immense fierté d’avoir porté ce maillot.

Merci pour tout. Vous resterez toujours dans mon cœur."