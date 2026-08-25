L'opération dégraissage de l'AS Saint-Étienne est plus que jamais lancée. Après avoir particulièrement densifié son effectif durant les précédentes périodes de mercato, la direction stéphanoise devait impérativement désengorger un vestiaire devenu bien trop conséquent. Ebenezer Annan quitte officiellement l'ASSE.

Si plusieurs dossiers chauds sont en cours durant cette fin de mercato, le départ d'Ebenezer Annan est désormais acté. Après avoir vu Igor Miladinovic partir en prêt au Partizan, le latéral gauche ghanéen quitte le Forez et prend la direction de la Roumanie.

Le loft de l'Étrat commence à se vider durant ce mercato

Pour gérer au mieux les éléments sur lesquels le staff technique ne comptait plus, un groupe d'entraînement spécifique a vu le jour ces dernières semaines au centre de l'Étrat. Écartés des séances dirigées par Ian Cathro, plusieurs joueurs poussés vers la sortie s'y entraînaient à l'écart : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Djylian N'Guessan et Ebenezer Annan.

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La situation bouge enfin de manière concrète dans ce lmercato estival. Le milieu de terrain serbe Igor Miladinovic a ouvert la voie en filant en prêt avec option d'achat au Partizan Belgrade. De son côté, le défenseur Mickaël Nadé touche au but pour finaliser son engagement avec Dubaï United, avant d'être prêté dans la foulée au Rodina Moscou. Si l'entourage d'Aïmen Moueffek et du jeune Djylian N'Guessan observe une période plus calme, Ebenezer Annan est, lui, bel et bien le nouvel élément à officialiser son départ.

Direction le Rapid Bucarest pour Annan

Ces derniers jours, l'avenir du latéral de 23 ans s'était emballé. Après avoir éveillé la curiosité d'un club tchèque à la fin du mois de juillet, le profil du joueur avait été proposé à de nombreuses formations européennes au début du mois d'août. Bien que plusieurs clubs scandinaves soient venus aux renseignements, c’est finalement du côté de la Roumanie que le dossier s’est concrétisé.

L'ASSE et le Rapid Bucarest sont parvenus à un accord total concernant un prêt assorti d'une option d'achat. Le joueur a satisfait aux traditionnels examens de la visite médicale avant de parapher son nouveau contrat sur le sol roumain.

Un échec sportif qui libère de la masse salariale

Recruté durant le mercato d'été 2025 pour un montant d'environ 2 millions d'euros (hors bonus) en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, l'international ghanéen n'aura jamais réussi à s'imposer sur les bords de la Loire. Rapidement devancé dans la hiérarchie par Ben Old, pourtant ailier de métier mais reconverti sur le flanc gauche, Annan a traversé la saison dernière comme une ombre.

Recruté après l'échec Pierre Cornud, qui aura vécu une aventure similaire à celle du ghanéen dans le Forez, Annan n'a jamais réussi à s'imposer à l'ASSE. L'ancien de l'Étoile Rouge quitte le club au bout d'un an, comme l'ancien Montpelliérain, qui était retourné au Maccabi Haïfa.

L'arrivée du nouvel entraîneur Ian Cathro n'a pas arrangé ses affaires : hors des plans du technicien, le latéral a très vite été invité à se dégoter un nouveau projet sportif durant ce mercato. Ce départ officiel permet à l'ASSE d’alléger considérablement sa masse salariale tout en dégraissant son effectif.

Une opportunité financière et stratégique qui pourrait très vite inciter la cellule de recrutement des Verts à réinjecter des moyens pour enrôler un nouveau latéral gauche spécialisé d'ici la clôture du marché des transferts. Au board d'enfin réussir à trouver un profil fiable, qui n'imitera pas ses deux prédécesseurs l'été prochain.