USLD - ASSE : Après Steven Nzonzi il y a quelques semaines, Dunkerque prépare un nouveau coup de mercato retentissant à quelques jours de recevoir l'ASSE. Un ancien de Serie A et de Ligue 1 pourrait bientôt fouler la pelouse du Marcel-Tribut.

Selon L'Équipe, l'USL Dunkerque a trouvé un accord avec M'Baye Niang, attaquant passé par l'AC Milan et Auxerre notamment. Un accord oral existe déjà entre les deux parties pour un contrat d'un an, assorti d'une saison supplémentaire en option, avant que le tout ne soit officiellement acté suite à la visite médicale du joueur.

USLD - ASSE : Un profil expérimenté en approche

Âgé de 31 ans, Niang évoluait la saison passée en Turquie, du côté du Genclerbirligi Ankara, où il avait inscrit 4 buts en 26 rencontres de championnat. L'attaquant avait quitté la France en 2023, après une saison disputée sous les couleurs de l'AJ Auxerre. Son parcours, jalonné de passages par de grands clubs européens dont l'AC Milan, en fait une recrue au CV étoffé pour le championnat de Ligue 2. Quid de son état physique ?

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Un mercato dunkerquois qui continue de faire parler

Cette piste intervient seulement quelques semaines après l'officialisation de l'arrivée de Steven Nzonzi du côté du Marcel-Tribut, confirmant la volonté affichée par la direction dunkerquoise de continuer à se renforcer malgré la fermeture officielle du mercato traditionnel. Le marché des joueurs libres, encore ouvert, permet en effet à certains clubs de poursuivre leurs emplettes dans les semaines suivant la clôture de la fenêtre de transferts classique. Le départ de Thomas Robinet a laissé un vide que l'entraineur Albert Sanchez espère voir comblé rapidement.

USLD - ASSE : Un timing particulier avant la réception de l'ASSE

Cette possible arrivée tombe à point nommé pour Dunkerque, qui s'apprête à recevoir l'AS Saint-Étienne, leader intraitable de Ligue 2 après cinq victoires en cinq matchs. Si les modalités administratives venaient à être bouclées à temps, l'USLD pourrait ainsi présenter un renfort offensif de choix pour tenter de perturber la razzia stéphanoise, alors que le club nordiste traverse un début de saison plus délicat, marqué par une seule victoire en cinq journées.

Une signature qui doit encore être officialisée

Reste que l'accord, s'il est déjà acté verbalement entre les deux parties, doit encore être formalisé par écrit une fois la visite médicale passée. Un dossier à suivre de près dans les prochains jours, alors que Dunkerque cherche visiblement à se doter d'un effectif plus étoffé pour tenter de redresser la barre en championnat. USLD - ASSE : coup d'envoi samedi à 20 heures. Avec ou sans Niang.