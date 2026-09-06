Lucas Stassin n’a pas manqué ses débuts avec Séville. Prêté avec option d’achat, l’ancien attaquant de l’ASSE disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs ce dimanche soir face à l’Espanyol Barcelone. Remplaçant au coup d’envoi, le Belge a surgi en fin de rencontre pour devenir le "presque" héros de son équipe.

Il lui aura fallu un peu plus d’une demi-heure. Pour sa première apparition avec Séville, Lucas Stassin a déjà trouvé le chemin des filets.

L’attaquant belge débutait pourtant la rencontre sur le banc. Une situation logique pour un joueur qui découvre sa nouvelle équipe après son prêt avec option d’achat. Mais le scénario de la rencontre allait rapidement lui offrir une première opportunité.

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Lucas Stassin lancé dans un match compliqué

Lucas Stassin a effectué ses premiers pas à la 54e minute. Deux minutes plus tard, la rencontre prenait une tournure beaucoup plus délicate pour Séville.

Arouna Sangante, l’ancien défenseur du Havre, était expulsé à la 56e minute. Réduite à dix, l'équipe de Stassin devait alors composer avec cette infériorité numérique.

Pas forcément le contexte idéal pour un attaquant qui vient d'entrer et cherche à prendre ses marques avec ses nouveaux partenaires.

Stassin devait travailler, patienter et surtout saisir l’occasion si elle se présentait. Un registre qu’il connaît parfaitement.

Car l’ancien attaquant de l’ASSE possède cette faculté à apparaître dans la surface au bon moment. Une qualité déjà aperçue sous le maillot stéphanois et qu’il n’aura pas mis longtemps à montrer avec sa nouvelle équipe.

Roja directa a Arouna Sangante ante el Espanyol. Toca balón claro el central del Sevilla FC. Ni fue revisado en el VAR. ¿Qué pensáis? pic.twitter.com/pi6TBnCYnG — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) September 6, 2026

Lucas Stassin buteur dès ses débuts

Les minutes passent et la rencontre semble se diriger vers son dénouement. Il reste alors cinq minutes dans le temps réglementaire.

C’est précisément le moment choisi par Lucas Stassin.

À la 85e minute, l’attaquant belge surgit et déclenche une superbe volée. Un geste réalisé avec beaucoup d’instinct. Le ballon termine au fond des filets et Stassin peut célébrer son premier but avec Séville.

L’attaquant belge commence donc son aventure sévillane avec une soirée dont il devrait se souvenir mais malheureusement à la 97e, les locaux vont égaliser et priver Lucas Stassin du costume de héros du jour.

Les sevillans sont 7e de Liga après 4 journées avec deux victoires, un nul et une défaite.