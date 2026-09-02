Le prêt de Lucas Stassin au Séville FC est-il un bon choix pour l’ASSE ? Avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros et un contrat prolongé jusqu’en 2029, les Verts ont surtout sécurisé leur avenir tout en offrant une nouvelle vitrine à leur attaquant.

Lucas Stassin quitte donc Saint-Étienne pour rejoindre la Liga. Un départ qui répond à une volonté déjà ancienne du joueur : retrouver un championnat du top 5 européen. Arrivé à l’ASSE en août 2024, le Belge avait signé jusqu’en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire. Celle-ci a finalement été activée, puisque son nouveau contrat court désormais jusqu’en 2029.

En 66 rencontres sous le maillot vert, Stassin a inscrit 23 buts. Selon les statistiques fournies par ASSE-STAT, il compte également 10 passes décisives. Une production qui témoigne de son importance offensive. Mais son départ vers Séville pourrait aussi représenter une excellente opération stratégique pour l’ASSE.

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Stassin à Séville, une prise de risque mesurée

Sur le papier, l’arrivée de Lucas Stassin en Liga comporte une part d’incertitude. C’est justement ce que souligne l’étude DataScout fournie avec le dossier.

Le rapport attribue à l’attaquant une compatibilité estimée à 52/100 avec le Séville FC. La conclusion est claire : « pari risqué ». DataScout estime notamment que Stassin devra encore se mettre au niveau et insiste sur un élément important : son style de jeu est très différent de celui qu’il connaissait à Saint-Étienne.

Le contexte tactique représente donc une véritable inconnue. Le rapport anticipe un temps d’adaptation. Stassin est toutefois encore jeune et dispose d’une marge de progression intéressante. À 21 ans, il ne s’agit pas d'un joueur arrivé au bout de son développement.

Autre enseignement intéressant : son profil est considéré comme proche de celui d'Adams dans l'effectif sévillan, sans pour autant constituer un équivalent direct. Dans la hiérarchie étudiée par DataScout, Stassin obtient une note de 57. Il se situe derrière Adams (73), Isaac Romero (64), Maupay (62) et A. Sánchez (59).

Physiquement, en revanche, le rapport est plutôt rassurant. Stassin se situe dans la norme attendue pour le championnat espagnol.

Cette analyse ne garantit évidemment pas sa réussite. Elle montre surtout que son arrivée à Séville constitue un pari pour le club espagnol. Et c’est justement là que l’opération devient particulièrement intéressante pour l’ASSE.

L’ASSE garde toutes les cartes en main

Saint-Étienne ne laisse pas partir son attaquant sans filet. Le prêt est assorti d’une option d’achat non obligatoire de 25 millions d’euros. L’opération comprend également un prêt payant de 2,5 millions d’euros selon L’Équipe.

Autrement dit, Séville aura plusieurs mois pour juger Stassin dans son nouvel environnement. S’il s’impose, marque et parvient à franchir un nouveau cap en Liga, les 25 millions d’euros pourraient devenir une perspective très concrète pour les Verts.

Et même dans ce scénario, l’ASSE a sécurisé ses intérêts. Le club conserverait également 20 % d’une éventuelle plus-value future si Séville levait l’option puis revendait le joueur.

Mais le scénario inverse n’est pas catastrophique pour Saint-Étienne. Si Stassin ne parvient pas à s’adapter, il reviendra dans le Forez avec encore plusieurs années de contrat. Son engagement court désormais jusqu’en juin 2029.

C’est probablement le principal intérêt de ce montage. L’ASSE ne ferme aucune porte.

Stassin peut profiter d’une saison en Liga pour retrouver une exposition supérieure à celle offerte par la Ligue 2. Une bonne saison à Séville pourrait faire grimper sa valeur et rendre l’attaquant encore plus attractif sur le marché.

Et si l’option à 25 millions d’euros est levée, Saint-Étienne aura potentiellement transformé un joueur recruté autour de 10 millions d’euros en une opération représentant 2,5 fois son prix d’achat initial, sans compter les 2,5 millions d’euros du prêt. Le chiffre de 25 millions correspond donc bien à 2,5 fois les 10 millions déboursés en 2024.

Un vrai deal gagnant-gagnant pour Stassin et l’ASSE

Finalement, difficile de voir ce prêt comme une mauvaise opération pour les Verts. Encore plus quand on voit la saison 2025-2026 mitigée du joueur qui espérait un autre challenge.

Lucas Stassin obtient ce qu’il recherchait : une nouvelle expérience dans un championnat majeur. Il va devoir convaincre, s’adapter et progresser. DataScout estime justement que cette adaptation représente le principal risque de son arrivée à Séville.

De son côté, l’ASSE conserve le contrôle de son avenir. Soit Stassin performe et devient encore plus bankable. Soit son aventure espagnole ne fonctionne pas et il reviendra à Saint-Étienne avec deux années de contrat supplémentaires.

Le choix paraît donc cohérent. Les Verts offrent de la visibilité à leur attaquant sans se priver de la possibilité de récupérer une importante indemnité.

Et il existe même un troisième scénario. Si l’ASSE parvient à remonter rapidement en Ligue 1, le club pourrait retrouver un argument supplémentaire pour convaincre Stassin de s’inscrire à nouveau dans le projet stéphanois.

Le départ du Belge est forcément un coup dur sur le plan sportif. Mais sur le plan stratégique, le montage est difficile à critiquer. L’ASSE garde la main, Stassin retrouve la Liga et Séville dispose d’une saison pour savoir s’il souhaite investir 25 millions d’euros. Tout le monde peut y gagner.