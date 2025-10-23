Formé à l'ASSE, où il a disputé 52 rencontres, Jonathan Bamba évolue désormais du côté de Chicago Fire, aux États-Unis. Aujourd'hui âgé de 29 ans, l'ancien Vert a donné son avis sur la situation du club dans un entretien à Top Mercato.

Il est l'un des joueurs formé à l'ASSE qui a le mieux réussi ces dernières saisons. Jonathan Bamba, couvé à L'Étrat entre 2013 et 2018, où il a aussi été prêté au Paris FC et à Angers, a disputé 52 rencontres sous le maillot Vert lors de ses jeunes années (2016-2018). Un passage fructueux pour l'ailier, auteur de neuf buts et onze passes décisive. Une belle dernière saison (sept buts, neuf passes décisives), aussi, qui lui a permis d'être sélectionné en équipe de France espoirs (11 matches, quatre buts).

Un palmarès établi loin de l'ASSE

Malheureusement, l'histoire entre Bamba et l'ASSE s'était mal terminée, le jeune ailier préférant s'en aller librement du côté de Lille. Un choix positif pour lui puisqu'il s'est éclaté dans le Nord. 200 matches disputés, 29 buts marqués et 33 passes décisives délivrés, la découverte de la Ligue des champions et surtout, un titre de champion de France 2021 et un Trophée des champions.

"C’est une émotion qu’on ne peut pas décrire. Quand tu y goûtes une fois, tu veux y regoûter chaque année, être au top niveau pour essayer de remporter le plus de trophées possible, on joue au football pour ça aussi, se souvient le joueur, interrogé par Top Mercato. Cette saison-là a été, je pense, une des meilleures de ma carrière sur le plan sportif mais aussi sur le plan personnel. J’ai été très heureux d’évoluer dans ce groupe-là, de gagner ces titres-là, devant l’ogre parisien. J’en suis très content."

"Je pense que cette saison va être bonne"

Parti du côté des États-Unis depuis le début de l'année 2025, où il évolue désormais au Chicago Fire, Jonathan Bamba continue de performer à l'aube de ses 30 ans. En 37 matches, le champion d'Afrique 2023 avec la Côte d'Ivoire a marqué cinq fois et offert six passes décisives. Une nouvelle vie de l'autre côté de l'Atlantique qui ne l'empêche pas de continuer à suivre l'actualité stéphanoise.

Si les Verts sont redescendus en Ligue 2, l'ancien joueur de l'ASSE reste positif. "Je suis très positif au sujet de Saint-Étienne. Ils font un très bon début de saison avec de très bons joueurs. Ils ont réussi à garder leurs meilleurs joueurs, c’est une bonne chose, parce qu’on sait que remonter, c’est toujours difficile, analyse-t-il. Je pense que cette saison va être bonne. C’est toujours difficile pour les adversaires de jouer à Geoffroy-Guichard devant ce public, donc je pense qu’ils vont essayer de profiter de ça pour remonter dès cette saison en Ligue 1."