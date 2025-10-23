L'ASSE se déplace à Annecy ce week-end. Une rencontre importante pour les Verts qui devront obtenir un résultat pour rester en haut du classement de la Ligue 2. Julien Kouadio, joueur d'Annecy, s'est présenté en conférence de presse. Retranscription.

Julien Kouadio, joueur d'Annecy : "Recevoir l'ASSE ? C'est une très belle affiche. C'est un adversaire qui va permettre d'avoir du monde au stade. C'est la meilleure affiche pour revenir à la maison. On sent l'engouement. Je reçois des messages. Le Kop stéphanois va se déplacer. Ce sera un bon match en tribune. J'espère que ce sera le cas également sur le terrain."

Annecy a hate de recevoir les Verts

Julien Kouadio, joueur d'Annecy : "Jouer à Dijon dans un beau stade, c'est bien, mais c'était vide. Lors des moments critiques, il manquait notre public. Trois mois, c'est long. On a aussi hâte de découvrir notre nouveau terrain. On espère enclencher une série à domicile pour jouer le haut de tableau en Ligue 2. Avec une pelouse dernière génération, ce sera parfait. "

L'ASSE au-dessus du Paris FC

Julien Kouadio, joueur d'Annecy : "Toutes les conditions sont réunies pour réaliser un beau match. L'adversaire idéal, le retour au stade, il ne fait pas encore trop mauvais au niveau de la météo. Naturellement, on sera motivé. L'adversaire et le retour dans notre stade fait que…

L'ASSE ? Une équipe bâtie pour remonter comme c'est leur cas, lorsqu'elle fait quelques mauvais résultats, on sait qu'ils vont vite chercher à gagner. Ce n'est pas le meilleur moment pour les affronter. A nous d'élever notre niveau de jeu. Ils sont descendus de Ligue 1, mais ils ont conservé des très bons joueurs. Donc, l'équipe est d'autant plus forte. Ce sera un tout petit peu au-dessus du Paris FC de la saison dernière."

Annecy verrouille bien !

Julien Kouadio, joueur d'Annecy : "On est l'équipe qui concède le moins de tirs en Ligue 2. C'est bien, ça veut dire beaucoup de clean sheet. Pour nous, c'est une bonne stat. Après, on a des objectifs en tant que défenseur. Moi, chaque année, je voudrais être dans la meilleure défense du championnat. C'est un objectif que j'ai en tête, personnellement."