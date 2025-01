Formé à l’ASSE, Jonathan Bamba s'apprête à poursuivre sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique. Le natif d'Alfortville s’est officiellement engagé avec le Chicago Fire FC, en Major League Soccer (MLS), pour un contrat allant jusqu’à la saison 2027, avec une option pour 2028. Ce transfert, estimé à un montant compris entre 3 et 4 millions d’euros, met fin à son aventure avec le Celta Vigo.

Après avoir fait ses débuts professionnels à l’AS Saint-Étienne, Jonathan Bamba avait progressivement gravit les échelons pour devenir un joueur-clé en Ligue 1. Lors de la saison 2017-2018, sous le maillot Vert, il avait signé sept buts et huit passes décisives en championnat, affirmant son potentiel. Mais, faute d’accord financier pour prolonger avec l’ASSE, Bamba avait choisi de rejoindre le LOSC à l’été 2018.

Avec Lille, l’ailier ivoirien s’est imposé comme une pièce maîtresse. Il fut notamment décisif dans la conquête du titre de champion de France en 2021 sous la houlette d'un certain Christophe Galtier. En 177 matchs de Ligue 1 avec le LOSC, il a inscrit 27 buts et délivré 23 passes décisives.

En 2023, Jonathan Bamba s’était lancé dans un nouveau défi en signant librement au Celta Vigo. Malheureusement, son aventure espagnole n’aura pas été à la hauteur des espérances : en une saison et demie, il a peiné à trouver ses marques avec seulement 6 buts et 3 passes décisives en 42 apparitions. Cette saison, il n’a pas réussi à s’illustrer en championnat avec aucune réalisation à son actif.

Une nouvelle aventure en MLS

La signature de Jonathan Bamba au Chicago Fire marque un tournant dans sa carrière. En le recrutant en tant que "Designated Player" (joueur désigné), la franchise américaine a montré sa confiance en ses qualités. Jonathan Bamba apporte son expérience des grands championnats européens et son passé de joueur décisif, des atouts précieux pour l’équipe de l’Illinois, surnommée les "Men in Red".

« Nous sommes ravis d’accueillir Jonathan au sein du Chicago Fire. Il a évolué dans deux des plus grands championnats européens et a joué un rôle déterminant dans la conquête du titre de Ligue 1 par Lille », a déclaré Gregg Berhalter, directeur du football et entraîneur en chef du club.