L'ASSE vient de s'incliner 2-3 à domicile et doit réagir à Annecy ce week-end. Alors que les critiques commencent à pleuvoir, Robert Malm, ancien attaquant aujourd'hui consultant sur BeIN Sport, s'est exprimé auprès de nos confrères de Poteaux-carrés. Extraits.

Robert Malm (BeIN Sport) : "Aujourd'hui, avec Eirik Horneland, l'équipe est plus armée pour faire face à ce championnat de Ligue 2."

Horneland s'adapte très bien à l'ASSE

Robert Malm (BeIN Sport) : "Horneland ? Je trouve qu'il s'adapte très bien. On sent un effectif plus armé pour la L2 que ceux qu'ont pu avoir Laurent et Olivier. Tous les deux n'avaient pas la profondeur de banc d'Horneland. Les joueurs savent ce qu'il faut faire, mettent de l'intensité. Techniquement, c'est très fort. Même si face au Mans, ça a été une catastrophe avec beaucoup de déchet, on voit que quand les Verts font les choses bien, ils sont dangereux. Je ne vais pas dire inarrêtables, mais presque."

Les stéphanois adhérent à 100%

Robert Malm (BeIN Sport) : "Eirik Horneland a une méthode de travail, des principes de jeu. J'ai l'impression que les joueurs adhèrent à 100%. La saison dernière, paradoxalement, je pense que l'effectif était moins armé que celui de cette année. Après, je me trompe peut-être, mais est-ce que cette descente n'est pas un mal pour un bien ? Repartir en L2 avec des résultats, un stade plein, une ambiance, une atmosphère ... plutôt que d'avoir un peu de moins de monde en L1, des résultats en dents de scie. Entamer un nouveau projet, un nouveau cycle ... peut-être que cette descente devait avoir lieu."

Tout n'est pas à jeter par la fenêtre pour l'ASSE

Robert Malm (BeIN Sport) : "Oui, Saint-Etienne n'est pas en tête à la 10e journée. Mais le championnat n'est pas fini. Oui, Saint-Etienne a perdu deux matchs de suite à la maison, c'est vrai. Maintenant, il faut juste être patient, pas non plus faire n'importe quoi. Moi, je reste persuadé que Saint-Etienne sera dans les deux premiers à la fin, parce qu'il y a de la qualité, tout simplement. Regarde face au Mans, si Davitashvili met son but après 40 secondes, ce n'est plus le même match. Il faut analyser cela, ne pas tout jeter par la fenêtre sous prétexte que Saint-Etienne a la meilleure équipe, le plus gros budget ... Les Verts ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de dominer et gagner des matchs."

Patience !

Robert Malm (BeIN Sport) : "Laissez le coach bien bosser ! Il faut aussi que les blessés importants reviennent, parce que Chico Lamba a quand même manqué ce week-end, sans faire offense à Ferreira ou aux autres. Encore une fois, il faut prendre le temps."

Source : Poteaux-carrés