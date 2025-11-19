Faouzi Ghoulam, formé à l'ASSE, né dans le Forez et figure marquante du Napoli, va entrer encore un peu plus dans la légende du club italien grâce à une fresque qui célébrera son passage sous le maillot bleu ciel au pied du stade Diego-Maradona.

Formé à l’ASSE, Faouzi Ghoulam a rapidement gravi les échelons pour s’imposer comme l’un des meilleurs latéraux de Ligue 1. Il intègre le groupe professionnel très jeune et s’impose grâce à son volume de jeu. En 2013, il remporte la Coupe de la Ligue avec les Verts. Ses performances sous le maillot étoilé attirent très vite l’attention au-delà des frontières.

En 2014, le Napoli mise sur le défenseur stéphanois et lui offre une nouvelle dimension. Une étape décisive qui change tout. À Naples, Ghoulam s’installe rapidement comme un cadre, un joueur respecté, apprécié pour sa générosité, son engagement et son professionnalisme. Sa qualité de centre et sa faculté à répéter les efforts en font l’un des latéraux les plus réguliers de Serie A.

De l'ASSE à légende du Napoli

Dans la cité napolitaine, Ghoulam s’est créé une place unique. Les supporters l’adoptent très vite. Son histoire est celle d’un joueur qui n’a jamais triché, même dans les moments difficiles. Ses blessures graves auraient pu briser sa carrière, mais le défenseur revient à chaque fois, porté par une détermination reconnue dans tout le club.

À Naples, il dispute plus de 200 matchs et remporte plusieurs titres, devenant une figure respectée dans le vestiaire comme en tribune. Les tifosi ne l’oublieront pas, et son nom revient souvent parmi les joueurs qui ont marqué la décennie.

Une fresque pour Ghoulam au stade Diego-Maradona

Le Napoli a décidé d’honorer ses légendes à travers une grande fresque extérieure autour du stade Diego-Armando-Maradona. Parmi les visages retenus : Faouzi Ghoulam. Une reconnaissance immense pour un joueur qui a laissé une empreinte durable sur le club et sur ses supporters.

Cette fresque symbolise l’attachement réciproque entre Ghoulam et Naples. À 34 ans, l’ancien Stéphanois rejoint ainsi une galerie de figures emblématiques du club napolitain : un hommage rare, fort, et mérité. Pour les supporters de l’ASSE, c’est aussi l’occasion de saluer une trajectoire exemplaire, celle d’un enfant du Forez devenu légende dans l’un des stades les plus mythiques du monde.