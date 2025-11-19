La Coupe de France est une compétition à part. Cependant, par son histoire, chaque club espère toujours aller le plus loin possible... Opposés à Quetigny, les Verts ont fait le travail en s'imposant 3-1. Retour sur cette victoire dans le dernier Inside Match Week posté sur la chaîne YouTube de l'ASSE.

La Coupe de France est une compétition qui réunit les clubs professionnels et amateurs. Quetigny, club de Régional 3, a eu le bonheur d'affronter l'ASSE. Au Stade Gaston-Gérard, dans des conditions climatiques compliquées à cause du brouillard, les Verts ont fait la différence. Après le match, Eirik Horneland a indiqué qu'il a dû faire preuve d'adaptation : "Ça nous a permis de marquer rapidement ce deuxième but et d’avoir plus de contrôle, même si le brouillard a rendu cette rencontre moins lisible. C'est aussi pour ça que j'ai demandé aux joueurs de jouer plus court pour arriver à se trouver plus facilement avec ce manque de visibilité."

Un groupe différent de d'habitude pour l'ASSE

En raison de la trêve internationale, de nombreux joueurs professionnels manquaient à l'appel. Ainsi, de nombreux jeunes évoluant d'habitude avec la Réserve ont été retenus pour le match de Coupe de France. On retrouvait donc Samy Achour, Ewan Hornech, Maedine Makhloufi, Kévin Pedro, Paul Eymard, Issam Cheikh, Noah Moulin, Djylian N'Guessan et Mylan Toty. Plusieurs d'entre eux ont donc pu bénéficier de temps de jeu, et ce sont d'ailleurs Eymard, N'Guessan et Pedro qui ont inscrit les trois buts de l'ASSE. Une belle récompense pour ces jeunes issus du centre de formation.

Des images exclusives

Sur sa chaîne YouTube, l'ASSE a publié les coulisses du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Entraînements, match, brouillard... voici tout ce que vous ne devez pas manquer !

Absent du groupe contre Troyes, Maxime Bernauer s'est confié.

Maxime Bernauer (ASSE) : "Plus de peur que de mal pour le genou à priori. On va voir comment ça évolue. Reprise de l'entrainement dès la semaine prochaine. C'est suite au choc contre le Red Star, quand le joueur m'est tombé dessus. J'avais pu finir le match. Mais, j'ai senti mon genou craquer. Mardi, mercredi, j'ai pu m'entraîner. Mais, ça a gonflé mercredi. Je ne pouvais presque plus marcher. J'ai fait une IRM et c'était dû au choc contre le Red Star. J'ai fait arthroscanner, infiltration samedi. Ça va mieux et j'ai commencé à recourir. [...] Vendredi samedi dimanche séance individuelle pour essayer de reprendre mardi avec le groupe (aujourd'hui)"