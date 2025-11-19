La Nouvelle-Zélande disputait cette nuit (2h30, heure française) son second et dernier match amical de la tournée américaine face à l’Équateur. L’ailier de l’ASSE, Ben Old, était sur le pont pour cette dernière rencontre internationale de 2025, dans le cadre de la préparation au Mondial 2026.

À Saint-Étienne, le jeune Kiwi poursuit sa progression sous la direction d’Eirik Horneland. Depuis plusieurs semaines, son temps de jeu reste limité, pourtant, Ben Old avait marqué les esprits lors de la préparation estivale en se montrant buteur lors de plusieurs rencontres amicales. Il avait même réussi à confirmer en inscrivant son 1er but officiel sous le maillot de l'ASSE à Laval en début de saison. Depuis, l'ancien ailier de Wellington peine à s'imposer dans l'effectif stéphanois.

Ce rassemblement de novembre, organisé aux États-Unis, l’un des trois pays hôtes du prochain Mondial, offrait à la sélection néo-zélandaise l’occasion d’affronter deux nations sud-américaines de renom. Pour Ben Old, ces matchs représentent une expérience précieuse, à la fois pour gagner du temps de jeu international et pour renforcer sa maturité face à des oppositions de haut niveau.

Dans moins d'un an, la Nouvelle-zélande participera à la 3ème Coupe du Monde de son histoire en Amérique du Nord. Les Kiwis espèrent bien faire mieux que leurs deux seules participations qui se sont achevées dès le 1er tour. Ce dernier test face à l’Équateur clôturait une année 2025 compliquée pour Ben Old, entre le retour après sa grave blessure et des voyages réguliers en équipe nationale.

Nouvelle défaite pour les Kiwis

Après avoir marqué lors du match précédent face à la Colombie, Ben Old était titulaire face à l’Équateur ce mercredi dans la nuit. Face à l’Équateur, qui a réalisé une belle campagne de qualifications en terminant 2ème de la poule sud-américaine, la Nouvelle-Zélande s’est inclinée 2-0.

Les kiwis ont connu leur seconde défaite en autant de matchs dans ce rassemblement. L’ailier de l’ASSE, seul buteur néo-zélandais de la tournée américaine, est sorti à la 66ème minute.