Écotay-Moingt a basculé dans une autre dimension ce dimanche 16 novembre. En renversant l’Entente Nord Lozère au terme d’un match fou (4-4, puis 3-4 aux tirs au but), le club de Régional 3 a décroché la plus grande affiche de son histoire : un 8e tour de Coupe de France face à l’AS Saint-Étienne. Un derby de la Loire totalement inédit, qui a immédiatement déclenché une vague d’émotions du côté de l’USEM.

Capitaine, buteur, passeur décisif… et désormais héros local. À 38 ans, Benoît Brunon a vécu une journée qu’il n’oubliera jamais comme il l'explique via des propos relayés par France Bleu St-Etienne :“C’est un rêve de gamin. Mon rêve, c’était de jouer pour les Verts. On va les affronter, donc ça va être quelque chose de magnifique.”

À peine son portable rallumé après la séance de tirs au but, l’attaquant a vu son téléphone exploser. “C’est une grande fête pour le club, pour les personnes qui nous suivent.” Le numéro 9 ne se fait aucune illusion sur la différence de niveau, mais il connaît la magie de la Coupe : “Tout est possible.”

Pour ce match de 7e tour, pas moins de 300 supporters avaient fait le voyage. Un chiffre remarquable pour un club de R3, et un avant-goût de l’engouement qui attend l’USEM dans quinze jours.

Depuis dimanche, c’est tout un secteur géographique, Écotay-l'Olme, Moingt, Montbrison, qui vibre autour de son équipe.

Un derby au Geoﬀroy-Guichard ? Le rêve ultime

Rien n’est acté, mais l’idée circule : et si le match se jouait au stade Geoffroy-Guichard ? Brunon ne cache pas son souhait : “Nous, ce qu’on veut, c’est jouer dans ce stade, se mettre dans la peau d’un pro, passer à la télé… c’est beau !” L’ASSE a d’ailleurs rapidement félicité l’USEM sur ses réseaux sociaux, saluant ce futur derby aussi inattendu qu'excitant.

Né en 2004 de la fusion entre l’US Moingt (1948) et l’AS Écotay, l’USEM s’est construit sur une culture locale forte, des installations reconnues et une dynamique humaine exemplaire.

Promu en Régional 3 la saison dernière, le club ne cesse de surprendre. Avec 266 licenciés, près de 50 dirigeants et une histoire ponctuée de nombreux titres jeunes et seniors, Écotay-Moingt n’est pas un inconnu dans le département. Mais jamais l’USEM n’avait atteint un tel niveau en Coupe de France.

Écotay-Moingt : Une fête pour tout un territoire

Cette qualification ouvre une parenthèse enchantée. L’entraîneur Anthony Antunes, les bénévoles, les familles, les jeunes du club… tous vivent ces jours comme un événement historique. Ce 8e tour, programmé le week-end du 29 novembre, s’annonce déjà comme un moment à part dans la Loire.

Une affiche qui dépasse le seul cadre sportif : un village, des bénévoles, une fusion réussie, des générations de joueurs… face à un monument du football français.

La Coupe de France vient encore de prouver qu’elle sait écrire les plus belles histoires. La prochaine page, Écotay-Moingt l’écrira contre les Verts. Que la fête soit belle...