Passé par l'ASSE entre 2027 et 2019, Rémy Cabella va évoluer dans un nouveau club de Ligue 1 durant les prochains mois. Le milieu offensif s'est en effet engagé avec le FC Nantes jusqu'à la fin de la saison.

Avec seulement onze points engrangés à la mi-saison, les Nantais sont dans une bien mauvaise posture dans la course au maintien. L'actuel avant-dernier du championnat met toutefois toutes les chances de son côté afin de rester dans l'élite. Après avoir fait sauter un premier fusible, à savoir le coach Luis Castro qui a été remplacé par Ahmed Kantari, le FC Nantes s'active désormais sur le mercato.

Rémy Cabella comme renfort

Après l'arrivée il y a quelques semaines de Deiver Machado (RC Lens), les Canaris continuent de se renforcer. Le FC Nantes a en effet annoncé ce jeudi le prêt jusqu'à la fin de la saison de Rémy Cabella, en provenance de l'Olympiakos. Ancien stéphanois, il avait inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives sous les couleurs de l'ASSE. Cette arrivée ne devrait d'ailleurs pas être la dernière côté nantais. Zakaria Aboukhlal (Torino) et Ibrahima Sissoko (Bochum) sont également attendus dans les prochains jours.

Le communiqué du club nantais : "Le FC Nantes annonce l’arrivée de Rémy Cabella, prêté par l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison.