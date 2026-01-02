Privée de compétition officielle ce week-end après son élimination en Coupe de France, l’ASSE a choisi de rester active. Samedi 10 janvier, les Verts disputeront un match amical à huis clos face à l’AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 1. Une rencontre sous forme de rendez-vous de travail, à une semaine d’un déplacement important en Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne se retrouvera donc sur le terrain pour éviter une coupure toujours contre-productive en plein cœur de l’hiver. L’élimination prématurée en Coupe de France a libéré le calendrier stéphanois, laissant un week-end sans match officiel. Le staff a rapidement opté pour l’organisation d’une rencontre amicale afin de maintenir le rythme, travailler certains automatismes et conserver une intensité proche de la compétition. Le choix de l’AJ Auxerre permet de se mesurer à une opposition d’un niveau supérieur et d'effectuer une revue d'effectif.

Ce sera l'occasion de donner du temps de jeu à des joueurs qui sont restés sur le flanc pendant de longues semaines. On pense notamment à Chico Lamba ou peut-être même Joshua Duffus dont le retour est attendu d'ici à la fin du mois.

Dans le viseur de l'ASSE : préparer la rencontre contre Clermont Foot 63

L’objectif principal reste toutefois la préparation du déplacement suivant. Le vendredi 17 janvier, les Verts retrouveront la Ligue 2 avec un match face au Clermont Foot 63. Une rencontre importante dans la course au haut de tableau, face à un adversaire toujours difficile à aborder. Dans cette perspective, le match contre Auxerre doit permettre de travailler la structure collective, la rigueur défensive et la gestion des temps faibles, autant d’axes identifiés comme prioritaires ces dernières semaines.

Le suivi de cette rencontre se fera via les réseaux sociaux, avec un live tweets destiné aux supporters et assuré par le compte X officiel du club. Toujours frustrant pour le public stéphanois de ne pouvoir regarder une rencontre, mais un choix assumé par le club, qui privilégie la préparation dans la sérénité et le secret. Sans enjeu comptable, ce ASSE-Auxerre constitue avant tout une étape avec un objectif clair : arriver prêt et affûté pour Clermont, où les points, eux, compteront pleinement.