Le mercato hivernal a débuté ce jeudi 01 janvier. Celui-ci sera sans doute très agité en France et plus particulièrement du côté de l'ASSE. S'il a officiellement débuté en ce premier jour de l'année en France et en Angleterre, les dates ne sont pas les mêmes partout.

Au niveau des départs et des arrivées, ça va sans doute s'agiter dans le Forez ! 3ème de Ligue 2, les Verts vont devoir faire preuve de beaucoup plus de régularité sur la seconde partie de saison. L'ASSE peut désormais débuter on mercato !

Mercato : Plusieurs mouvements à l'ASSE ?

Du côté des départs, des joueurs comme Lucas Stassin, Djylian N'Guessan... seront suivis de très près. À quelques mois de la Coupe du Monde, certains clubs pourraient rapidement s'activer pour donner plus de temps de jeu et de visibilité à certains joueurs espérant la Coupe du Monde. Resté à l'ASSE durant le mercato estival, Lucas Stassin sera sans doute de nouveau sollicité.

L'ASSE va également devoir se renforcer dans certains secteurs du jeu. Avec l'une des pires défenses de la Ligue 2, les Verts vont scruter certains postes, notamment celui de latéral gauche. Il en est de même au milieu de terrain. L'AS Saint-Étienne espère trouver un numéro 6.

Un mois pour trouver des solutions

Le mercato se terminera le 02 février prochain en France et en Angleterre. Au niveau des dates, il n'y a pas de grandes différences entre tous les championnats européens. Cependant, certaines périodes de début de mercato peuvent varier de quelques jours. C'est le Portugal qui conclura le mercato en dernier le 03 février prochain.