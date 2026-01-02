Mercato : Plusieurs mouvements à l'ASSE ?
Du côté des départs, des joueurs comme Lucas Stassin, Djylian N'Guessan... seront suivis de très près. À quelques mois de la Coupe du Monde, certains clubs pourraient rapidement s'activer pour donner plus de temps de jeu et de visibilité à certains joueurs espérant la Coupe du Monde. Resté à l'ASSE durant le mercato estival, Lucas Stassin sera sans doute de nouveau sollicité.
L'ASSE va également devoir se renforcer dans certains secteurs du jeu. Avec l'une des pires défenses de la Ligue 2, les Verts vont scruter certains postes, notamment celui de latéral gauche. Il en est de même au milieu de terrain. L'AS Saint-Étienne espère trouver un numéro 6.
Un mois pour trouver des solutions
Le mercato se terminera le 02 février prochain en France et en Angleterre. Au niveau des dates, il n'y a pas de grandes différences entre tous les championnats européens. Cependant, certaines périodes de début de mercato peuvent varier de quelques jours. C'est le Portugal qui conclura le mercato en dernier le 03 février prochain.
- France : du 1er janvier au 2 février (20 heures).
- Angleterre : du 1er janvier au 2 février (20 heures).
- Espagne : du 2 janvier au 2 février (23h59)
- Italie : du 2 janvier au 2 février (20 heures)
- Allemagne : du 1er janvier au 2 février (20 heures)
- Portugal : du 2 janvier au 3 février
- Belgique : du 6 janvier au 2 février
- Turquie : du 2 janvier au 2 février
- Arabie saoudite : du 5 janvier au 2 février