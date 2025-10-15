Le prestigieux média britannique The Guardian a dévoilé sa liste annuelle des 60 plus grands talents mondiaux nés en 2008. Parmi eux, un nom bien connu du côté de l’Étrat : Djylian N’Guessan, jeune attaquant de l’ASSE, y figure.

Chaque année, le quotidien The Guardian publie une sélection très attendue des jeunes footballeurs les plus prometteurs au monde. Ce "Next Generation 2025" regroupe 60 joueurs âgés de 16 ans, choisis pour leur potentiel à briller au plus haut niveau dans les années à venir. Cette liste, qui a vu passer dans le passé des noms comme Bellingham, Foden ou encore Camavinga, fait autorité dans le monde du scouting international.

Une reconnaissance rare venue d’Angleterre

Dans l’édition 2025, Djylian N’Guessan représente fièrement les couleurs de l’AS Saint-Étienne (ASSE), aux côtés d’autres talents venus du PSG, de la Juventus ou encore de Flamengo.

N'Guessan : Entre Ekitiké et Jonathan David

L’article signé Ed Aarons met en lumière le parcours impressionnant de N’Guessan, qui a rejoint l’ASSE dès l’âge de 7 ans. Fils de Dany N’Guessan, ancien attaquant passé par Leicester et Millwall, Djylian a été formé depuis toutes ces années pour devenir une véritable machine à scorer.

Cité par The Guardian, Lionel Rouxel, ancien sélectionneur des U16 français, ne tarit pas d’éloges : « C’est un joueur qui a deux caractéristiques pour le haut niveau : il joue bas et se déplace plutôt bien entre les lignes. Djylian est aussi un joueur de surface, qui a progressé et est en passe de devenir buteur. »

Rouxel va jusqu’à comparer le profil de N’Guessan à ceux de Hugo Ekitiké (Liverpool) et Jonathan David (Juventus), deux références du poste, capables de jouer entre les lignes, mais aussi de conclure dans la surface.

La précocité de Djylian

Début 2025, Djylian N’Guessan est devenu le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de l’AS Saint-Étienne, un symbole fort de la politique de formation des Verts. Ce n’est pas un hasard : son sens du déplacement, sa lecture du jeu et son sens du but l’ont rapidement propulsé au-dessus de la moyenne.

Avec cette reconnaissance internationale, c’est toute la cellule formation de l’ASSE qui peut se féliciter du travail accompli. N’Guessan incarne une génération pleine d’espoir, et déjà observée bien au-delà des frontières françaises. Reste à savoir si N'Guessan aura l'occasion de briller sous le maillot de l'ASSE...

Source : The Guardian