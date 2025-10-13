Oscar Garcia, Ghislain Printant, Pascal Dupraz ... L’ASSE fait partie des clubs ayant connu la Ligue 1 les plus instables au niveau des entraîneurs sur la dernière décennie. Une valse de techniciens qui en dit long sur le manque de stabilité dans le forez

En dix saisons, l’AS Saint-Étienne a vu défiler dix entraîneurs différents, soit en moyenne un par an. Un chiffre qui classe le club comme la 6e équipe ayant connu la Ligue 1 la plus instable à ce poste sur la période. L’ASSE est à égalité avec Lyon et Montpellier. Mais loin derrière le FC Nantes, recordman avec 15 changements, suivi de l’OM (14), Rennes, Bordeaux et Lille (11).

Toutefois, cette instabilité chronique a des conséquences directes sur la performance du projet sportif. À Saint-Étienne, la durée moyenne d’un coach est de 578 jours. Un chiffre bien évidemment en deçà de ce qui est nécessaire pour construire une équipe compétitive dans la durée. Une précairté à l'image des cas Printant (120 jours), Sablé (35 jours) ou encore Dupraz (198 jours) ...

De l'instabilité vers un changement de cap à l'ASSE ?

Depuis le départ de Christophe Galtier en 2017 (2 754 jours sur le banc stéphanois), les précédents dirigeants n’ont jamais su redonner au club une direction stable. Claude Puel, malgré ses 802 jours à la tête de l’équipe, n’a pas su enrayer la chute. Quant à Jean-Louis Gasset, sa courte, mais intense période (533 jours) reste un exemple de ce que la stabilité peut apporter, avec une belle 4e place en Ligue 1 en 2018.

Ce turnover incessant est le reflet des errements de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Et l’instabilité sur le banc s’est traduite par une disette sur le terrain. Sur les dix dernières années, l’ASSE n’a remporté qu’un seul trophée : la Coupe de France en 2013.

Depuis, plus rien. Pire encore, le club a connu trois saisons en Ligue 2, preuve du déclin structurel auquel il fait face. Mais avec l'arrivée de KSV à la direction du club, cette dernière semble opté pour la stabilité, quitte à connaitre une relégation en Ligue 2.