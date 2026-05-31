L'ASSE organise ce 31 mai (19 h 30) un match pour la recherche dédiée à la maladie de Charcot à Geoffroy-Guichard. De nombreux anciens stéphanois seront présents, à l'image de Jérémy Clément, qui s'est exprimé dans les colonnes du Progrès.

Un peu de baume au coeur des Stéphanois ? Vendredi 29 mai, l'ASSE a définitivement perdu ses derniers espoirs de remontée en Ligue 1. Après un barrage aller au score nul et vierge (0-0) malgré un Geoffroy-Guichard en fusion, les Verts ont craqué en fin de partie retour à Nice (4-1). D'abord dans le match, notamment dans le premier acte, ils ont égalisé par Davitashvili avant de complètement s'écrouler dans les dix dernières minutes. De quoi valider une saison 2025-2026 encore ratée pour le club du Forez, qui va repartir en Ligue 2.

Du beau monde du côté de l'ASSE

Désormais, place à une intersaison qui devrait être mouvementée, Kilmer Sports Ventures s'étant encore manquée dans la construction de l'effectif. Mais avant cela, le Chaudron va vibrer pour la bonne cause, ce dimanche 31 mai. Si le mal de crâne de la gifle reçue vendredi est probablement toujours là, un match spécial a lieu ce soir. En effet, d'anciennes légendes de l'ASSE, époque moderne ou de la génération 76 vont défier la Team des Héros dans un match pour soutenir la recherche dédiée à la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA, ou maladie de Charcot) menée à l’Institut de Myologie.

Quels sont les joueurs engagés ? Les Verts de 2013, vainqueurs de la Coupe de la Ligue, formeront l’ossature principale de l’équipe : Stéphane Ruffier, Jessy Moulin, Loïc Perrin, Moustapha Bayal Sall, Jean-Pascal Mignot, Jérémy Clément, Renaud Cohade, Yohan Mollo, Romain… — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 23, 2026

Seront notamment présents Dominique Rocheteau, Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli, Ivan Curkovic ou encore Dominique Bathenay chez les Verts de 76. Pour les noms plus récents, Geoffroy-Guichard retrouvera Stéphane Ruffier, Romain Hamouma, Mathieu Debuchy, Kevin Monnet-Paquet, Moustapha Bayal Sall... Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 malgré sa très grave blessure à la cheville, Jérémy Clément sera là lui aussi. L'ancien milieu de terrain s'est exprimé sur ce match particulier dans les colonnes du Progrès.

"Beaucoup pensaient que je ne pourrais plus jouer au foot"

"C'est sympa. Si on se croise régulièrement avec certains, je pense à Loïc (Perrin), François (Clerc), Jean-Pascal (Mignot), Jessy (Moulin)... Ce sera l'occasion de revoir d'autres potes comme Stéphane (Ruffier), qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça va être cool, ce sera un moment festif", se réjouit Clément, qui reste un féroce compétiteur. "Même si ça joue plutôt tranquille, c'est toujours pareil, on se prend au jeu et on veut gagner. En tout cas, moi, je veux remporter ce match !"

De quoi, surtout, se remémorer les balles années stéphanoises sous la houlette de Christophe Galtier. Et Jérémy Clément de se rappeler à son meilleur souvenir. "Mon retour après ma grave blessure, le 1er août 2013 face à Milsami en Coupe d'Europe. Rien que d'en parler, j'ai encore des frissons de l'ovation reçue à Geoffroy-Guichard, alors que beaucoup pensaient que je ne pourrais plus jouer au foot. (...) Collectivement, je garde un souvenir fort de l'ambiance au club durant les années Galtier. On était arrivé à créer une vraie atmosphère entre nous, mais aussi avec le staff, les salariés, les supporters..."