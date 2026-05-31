La saison 2025-2026 a confirmé l’immense ferveur populaire autour de l’ASSE. Selon les chiffres officiels publiés par la LFP, Geoffroy-Guichard a enregistré la meilleure affluence de Ligue 2 BKT cette saison, avec un record établi lors de la réception d’Amiens. Plus globalement, le football français a battu un record historique de fréquentation dans les stades.

Le football professionnel français continue d’attirer les foules. À l’issue de la saison 2025-2026, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont cumulé 10,87 millions de spectateurs, un record historique depuis le passage des deux championnats à 18 clubs.

Dans ce contexte très positif, l’ASSE confirme plus que jamais son statut de locomotive populaire du football français. Malgré sa présence en Ligue 2, le club stéphanois reste l’une des places fortes du championnat en matière d’affluence.

ASSE : en Ligue 2, Geoffroy-Guichard dans un autre monde

Avec une moyenne supérieure à 10 000 spectateurs, les Verts figurent parmi les clubs les plus suivis de Ligue 2 cette saison. Surtout, Geoffroy-Guichard a accueilli le record d’affluence du championnat lors de la réception d’Amiens à la 34e journée.

ASSE - Amiens : le record de la saison en Ligue 2

Le 39772 supporters présents dans le Chaudron lors d’ASSE – Amiens ont permis d’établir la meilleure affluence de toute la saison en Ligue 2 BKT. Un chiffre à nouveau atteint face à Nice lors du barrage aller, ce mardi 26 mai.

Une preuve supplémentaire de la fidélité du public stéphanois malgré plusieurs saisons compliquées sportivement. Peu de clubs en France peuvent encore afficher une telle mobilisation en deuxième division.

La LFP souligne d’ailleurs que l’ASSE fait partie des quatre clubs ayant dépassé la barre des 10 000 spectateurs de moyenne cette saison aux côtés du Mans FC, de Nancy et du Stade de Reims. Cependant, les Verts ont une capacité d'accueil bien supérieure aux autres clubs de l'antichambre.

Autre donnée révélatrice : Saint-Étienne figure également parmi les clubs affichant un taux de remplissage supérieur à 70 %. Une performance qui confirme l’attachement intact du peuple vert à son équipe.

Le football français bat des records

Plus globalement, la Ligue 1 McDonald’s continue elle aussi sa progression avec une moyenne de 27 588 spectateurs par match et un taux de remplissage record de 87,4 %.

La Ligue 2 suit la même dynamique avec une hausse de 8 % des spectateurs sur un an et une moyenne de 8 337 supporters par rencontre. Plusieurs clubs promus comme Le Mans ou Nancy ont fortement contribué à cette progression.

Mais une nouvelle fois, l’ASSE reste un cas à part. Malgré la Ligue 2, Geoffroy-Guichard continue d’attirer des foules dignes de l’élite du football français.

Dans une saison sportivement éprouvante, les supporters stéphanois auront encore répondu présent du premier au dernier match.