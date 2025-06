L’ancien milieu emblématique de l’AS Saint-Étienne, Jérémy Clément, vient de s’engager avec le FC2A. Un choix surprenant pour celui qui avait été sollicité par plusieurs clubs pros, mais qui témoigne de l’ambition croissante du club grenoblois.

Formé à l’OL, Jérémy Clément aura marqué les esprits en Ligue 1 sous les couleurs du PSG, puis surtout de l’AS Saint-Étienne. Arrivé dans le Forez en 2011, il s’y impose rapidement comme un cadre de l’équipe de Christophe Galtier, avant d’en devenir l’un des visages forts. Sa rigueur, sa lecture du jeu et son abnégation l’ont rendu indispensable dans l’entrejeu des Verts pendant plusieurs saisons.

Après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle, Clément n’a jamais coupé avec le football. Il est resté proche des terrains, entamant une transition vers les bancs de touche. Après Bourgoin-Jallieu et Versailles, c’est avec surprise qu’il va être officialisé comme le nouvel entraîneur de l’équipe fanion du FC2A, club grenoblois en pleine ascension. Une information confirmée par le Dauphiné : "Après une longue réflexion, l’ancien entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu a fini par accepter la proposition du FC Allobroges-Asafia. L’insistance des dirigeants, les échanges qu’il a pu avoir avec Yoric Ravet, joueur du club grenoblois dont il est proche depuis leur passage commun à Saint-Etienne, ont achevé de le convaincre. Actuellement en Régional 2, l’ambition du FC2A est de monter en R1. Ce sera l’objectif du nouvel entraîneur."

Le FC2A, petit club devenu ambitieux

Encore en D3 régionale il y a quelques années, le FC2A est aujourd’hui un acteur remarqué du paysage footballistique amateur en Auvergne-Rhône-Alpes. Porté par une dynamique locale forte, des infrastructures qui se modernisent et une politique de formation ambitieuse, le club attire de plus en plus l’attention et évolue en régional 2 notamment.

L’arrivée de Jérémy Clément constitue un tournant. Sollicité par des clubs professionnels, dont l’Olympique Lyonnais, l’ancien Stéphanois a été séduit par le projet sportif et humain porté par le FC2A. Une décision dictée par le cœur et la conviction que « l’Alma » — comme on surnomme le quartier grenoblois — peut continuer à grandir.

Un projet formateur et structurant pour Jérémy Clément

Ce rôle d’entraîneur principal offre à Jérémy Clément est une surprise et une forme d'humilité de sa part. À 39 ans, il va pouvoir apporter son expérience du très haut niveau à un groupe jeune, avide de progresser. Sa vision du jeu, sa rigueur professionnelle et son exigence devraient rapidement impacter positivement le vestiaire grenoblois.

Son choix en dit long sur les ambitions du club : attirer un profil aussi expérimenté dans un cadre amateur est un signal fort. Il pourrait aussi, à terme, faire du FC2A un tremplin pour d’autres anciens pros souhaitant s’investir dans la formation ou le développement de projets sportifs ancrés localement.

L’histoire entre Clément et le FC2A ne fait que commencer. Et elle pourrait bien inspirer d'autres trajectoires inattendues entre football professionnel et passion locale.