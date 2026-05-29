Ivan Gazidis s'est exprimé sur Ligue 1+ à l'issue de la défaite de l'ASSE en barrages contre l'OGC Nice (4-1). Il dresse un discours clair qui montre une nouvelle fois l'échec de Kilmer Sport pour sa deuxième année au club.

Ivan Gazidis au micro de Marina Lorenzo : « D’abord, c’est une très grosse déception. Nous étions dans le vestiaire et tout le monde est dévasté. Nous n’avons pas atteint nos objectifs. Nous avons eu un match face à Nice où ce sont de petits détails qui ont fait la différence. Il faut les féliciter.

Ce n’est pas ici que nous avons perdu la montée. Nous avons eu 34 opportunités au cours de la saison et nous ne les avons pas saisies. C’est une énorme désillusion. Nous devons prendre nos responsabilités dans cet échec, et moi le premier.

"Est-ce que nous avons fait trop de changements cet été ? Nous devons y réfléchir." (Gazidis après Nice-ASSE)

Nous devons maintenant penser à la prochaine étape. Nous avons les meilleurs supporters de France. Ce sont des supporters qui méritent la Ligue 1. Nous savons que nous les avons laissés tomber. Nous devons vraiment nous remettre en question. Nous devons travailler sur ce qui n’a pas fonctionné cette saison et nous améliorer.

Il y a beaucoup de choses que nous devons changer. Nous devons réfléchir à la manière dont cette saison s’est déroulée. Nous avons fait beaucoup de changements pendant l’été. Est-ce que nous en avons fait trop ? Nous devons y réfléchir.

Nous avons fait venir un staff de premier ordre. Nous pensions sincèrement que l’équipe était bonne. Nous avons eu beaucoup de blessures. Nous devons comprendre pourquoi, mais nous devons tout analyser. Nous devons regarder tout cela avec humilité. C’est la valeur de ce club. Nous devons être à son image et nous connaissons cette responsabilité. Nous devons rendre les gens fiers. Nous devons faire mieux. »