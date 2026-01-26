L'ASSE se retrouve de nouveau dans une situation compliquée après la défaite à Reims (1-0). Pourtant en supériorité numérique, les Verts se sont montrés dans l'incapacité d'imposer leur rythme aux Rémois. Ce match relance notamment le débat au sujet de l'efficacité offensive stéphanoise. Privés de Zuriko Davitashvili, les hommes d'Eirik Horneland n'y arrivent pas.

En après match, Eirik Horneland s'est exprimé au micro de beIN Sports : "Non, l’équipe ne progresse pas. Nous avions bien commencé la saison, mais après Montpellier, nous avons du mal à trouver une bonne dynamique. Il y a aussi des problèmes liés au onze de départ et aux blessures, mais il y a beaucoup de difficultés. Nous n’avons pas été assez bons pour obtenir des résultats."

Un seul but marqué en 2026 pour l'ASSE

Si l'ASSE a souvent été pointée du doigt pour ses problèmes défensifs cette saison, c'est sur le plan offensif que les Verts peinent à trouver la clé dernièrement. Face au Mans déjà, aucune solution n'avait été trouvée devant les cages. Stassin s'était notamment distingué par plusieurs occasions mais sans parvenir à trouver la faille.

Il y a deux semaines contre Clermont, les Verts l'avaient emporté au terme d'un match relativement pauvre en termes de contenu. Boakye avait fait trembler les filets au retour des vestiaires. Mais la première mi-temps notamment avait été d'une faiblesse abyssale dans le jeu et l'ASSE avait eu un mal fou à trouver des décalages.

Enfin, les hommes d'Eirik Horneland ont su faire quelques différences avant-hier contre Reims durant un petite heure de jeu. L'efficacité n'a toutefois pas été au rendez-vous avant que les Stéphanois ne se crispent totalement balle au pied durant les trente dernières minutes. Malgré des bonnes séquences dans le jeu, Lucas Stassin, pas en confiance, et Nadir El Jamali, trop gentil face au but, ne font pas (encore?) gagner de points en étant décisifs.

Face à cette pauvreté offensive depuis trois semaines, le retour de Zuriko Davitashvili risque de faire du bien. Capable d'apporter du danger dans des situations bloquées et de finir les actions, le meilleur buteur des Verts cette saison (8 réalisations) reprendra l'entraînement collectif en ce début de semaine et devrait postuler pour Boulogne.