L'ASSE s'est incliné 1-0 hier soir contre le Stade de Reims. Pourtant en supériorité numérique pendant plus de 30 minutes, l'équipe d'Eirik Horneland s'est fait surprendre et n'a jamais trouvé les ressources pour faire un résultat. Voici les réactions des rémois qui exultent après cette victoire de prestige.

Abdoul Koné :

« On avait à cœur de se rattraper du derby de la semaine dernière. On savait que ça allait passer par une grosse performance collective. On s’est bien entraînés cette semaine. Franchement, on est contents. C’est le moment de kiffer tous ensemble. »

Samuel Kotto :

« Le premier match, c’est important. Le public nous a aidés. Les supporters ont continué de pousser et ça fait un joueur de plus à la maison. On a marqué et on a su garder le clean sheet, donc 3 points. On va se focaliser sur le prochain match, qui est très important. »

"Le rouge, un délic" selon l'entraineur de Reims

Théo Léoni :

« On a tout donné. On s’est battus et c’est ça que j’aime bien ici : c’est une équipe, c’est une famille. Je suis fier de tout le monde aujourd’hui, de ceux qui ont commencé et de ceux qui sont rentrés. C’est vraiment une victoire d’équipe. On doit continuer à rester humbles, les pieds sur terre, car rien n’est fait, et continuer à bosser. »

Serge Akième :

« Quand on était à 10, c’était très fort la mentalité qu’on a eue. C’est magnifique. On a réussi à gagner et on est très contents. On avait besoin d’une victoire comme ça. »

Karel Geraerts :

« Ça aurait pu tourner de l’autre côté avec le carton rouge de Martial, mais je pense qu’à ce moment-là, l’équipe a eu un déclic. On est allés chercher ce but. Ils ont tout donné et ils méritent cette victoire. »

Ewen Jaouen :

« 1-0, 3 points, clean sheet et on rentre à la maison. »