Battue à Reims malgré la supériorité numérique (1-0), l’ASSE a livré une prestation inquiétante. Pour Patrick Guillou, ce revers agit comme un électrochoc brutal, révélateur des limites d’un projet trop dépendant de la data.

Le déplacement à Auguste-Delaune devait permettre aux Verts de frapper un grand coup dans la course au podium. Il s’est transformé en symbole de régression. Saint-Étienne peine à imposer son tempo. La sortie précoce de Mahmoud Jaber, blessé, déséquilibre encore un collectif déjà fragile. À la pause, le 0-0 reflète une première période engagée mais confuse entre Reims et l'ASSE.

Supériorité numérique, infériorité mentale

Le tournant intervient à la 55e minute. Martial Tia est expulsé. Reims est réduit à dix. Tout semble alors réuni pour que l’ASSE fasse la différence. Il n’en sera rien.

Saint-Étienne domine par séquences, mais sans tranchant. Les occasions existent, notamment pour Ben Old, mais le manque de lucidité dans la zone de vérité condamne les Verts.

Et comme souvent cette saison, la sanction tombe sur une erreur défensive. À la 70e minute, Ibrahim conclut un centre venu de la droite, profitant d’un alignement stéphanois défaillant. Un but qui suffit aux Rémois pour faire chuter une ASSE incapable de réagir.

Guillou démonte les contours du projet de l'ASSE

Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou ne se cache plus. « Secoués comme dans un train de nuit. Coup de pelle. Retour au réel.», écrit-il d’entrée. Pour l’ancien défenseur, cette défaite de l'ASSE dépasse le simple cadre d’un match perdu. Elle met en lumière les failles structurelles d’un projet trop théorique.

Guillou évoque des « golden boys de la data » confrontés à leur pire cauchemar : le crash. « Les sacs de dollars et les données ne suffisent plus. Il faut de l’humain pour les comprendre », assène-t-il. Une critique frontale d’un modèle qui peine à transformer les chiffres en cohérence collective.

L’image est forte : « Un archipel à l’abandon ». Une équipe de l'ASSE morcelée, sans liant, sans identité claire. Même le coach n’y échappe pas. Guillou parle d’un Horneland lançant des « SOS d’un coach en détresse », admettant que son équipe ne progresse plus.

Coaching, leadership, responsabilités

Guillou pointe également un coaching non proactif, sans plan B assumé. Les choix initiaux, les positionnements approximatifs et l’absence d’ajustements interrogent à l'ASSE

Les déclarations post-match, du coach comme du capitaine, accentuent le malaise. « Bienvenue dans la maison de la discorde », tranche Guillou, voyant dans ce discours une tentative de dédouanement collectif.

Cette défaite de l'ASSE à Reims agit comme un révélateur brutal. Supériorité numérique, mais infériorité mentale. Ambitions élevées, mais exécution défaillante. À l’heure où la lutte pour la montée se durcit, le projet vert semble à la croisée des chemins.