À tout juste dix jours de fouler la pelouse de Sochaux pour le coup d'envoi du championnat de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne (ASSE) entre dans la dernière ligne droite de sa préparation estivale. Si le dernier galop d'essai face aux Glasgow Rangers a permis de dégager la structure d'un 4-4-2 modulable sous la houlette d'Ian Cathro, l'entraîneur écossais se retrouve encore confronté à des équations complexes.

Entre positionnements inédits, joueurs en instance de départ et retours tardifs de la Coupe du Monde, le onze de départ qui débutera le 8 août conserve une part importante de mystère. Tour d'horizon détaillé des quatre chantiers prioritaires du technicien stéphanois.

La métamorphose de Bernauer et le casse-tête de l'entrejeu

Le premier gros point d'interrogation de cette fin de prépa réside dans l'animation du milieu de terrain, et plus particulièrement dans le rôle attribué à Maxime Bernauer. Initialement recruté pour apporter de la densité en défense centrale, le Suisse a passé l'essentiel de l'été aligné un cran plus haut, dans une position de numéro six/sentinelle. Associé au Hongrois Csongvai dans la double rotule axiale, Bernauer séduit par sa qualité de relance et son abattage, mais cette reconversion pose la question de la durée.

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Est-ce un simple colmatage estival ou une vraie vision à long terme d'Ian Cathro ? La question est d'autant plus brûlante que le secteur reste dans le flou : le retour à la compétition de Mahmoud Jaber est particulièrement attendu, mais le timing s'avère extrêmement serré. Sera-t-il physiquement prêt pour prétendre à une place de titulaire dès le 8 août face aux Sochaliens ?

Parallèlement, le dossier Aïmen Moueffek semble scellé : le milieu marocain, considéré comme un indésirable par le staff, ne fait plus du tout partie des plans et se dirige vers la sortie. Dans ce contexte, l'intérim de Bernauer au milieu pourrait bien devenir la norme pour l'ouverture de la saison, à moins qu'une accélération sur le marché des transferts ne vienne redistribuer les cartes d'ici la fin du mois d'août.

L'urgence d'une solution pérenne à gauche pour l'ASSE

S'il est un secteur qui fragilise l'équilibre défensif des Verts actuellement, c'est indiscutablement le côté gauche. Lors du choc amical à Glasgow, les supporters ont pu constater l'alignement de Kevin Pedro dans ce couloir. Problème majeur : Pedro est un latéral droit de formation. Sa présence à gauche s'explique par la redistribution des rôles à droite, où João Ferreira enchaîne une troisième titularisation consécutive et s'impose clairement comme le choix numéro un d'Ian Cathro pour le flanc droit.

En revanche, le flanc opposé ressemble à un véritable casse-tête chinois. Ebenezer Annan figure sur la liste des départs et ne rentre plus dans la rotation de l'ASSE. De son côté, Ben Old, qui s'était réinventé dans un rôle de latéral gauche à partir de décembre, pourrait payer le prix d'un calendrier international surchargé. De retour de la Coupe du Monde, le Néo-Zélandais n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le maillot vert cet été et manque cruellement de rythme.

Alors, Kevin Pedro devra-t-il jouer les dépanneurs de luxe à Sochaux ? À moins que la direction stéphanoise ne parvienne à verrouiller une recrue spécialisée au poste avant le week-end de reprise, l'ASSE abordera son premier rendez-vous avec un flanc gauche fortement bricolé.

Les recrues offensives tiennent la corde pour débuter

Dans le schéma préférentiel d'Ian Cathro, un 4-4-2 articulé autour de deux véritables meneurs-ailiers excentrés, l'animation offensive a trouvé ses leaders estivaux. Aujourd'hui, Jakob Breum et Thierno Ballo font figure de grands favoris pour occuper ces postes clés et alimenter le jeu stéphanois. Les deux recrues doivent encore trouver leur complicité technique. Cependant leur état de forme au cours de la préparation en font des choix qui parraissent comme les plus logiques pour compléter le milieu de terrain de l'ASSE.

Cette hiérarchie temporaire profite largement aux deux hommes, en raison du retard accumulé par leurs concurrents directs. Augustine Boakye, lui aussi revenu tardivement de la Coupe du Monde, doit faire face à un déficit de préparation athlétique et aura du mal à postuler pour 90 minutes à Sochaux.

Mais le cas le plus symptomatique reste celui de Zuriko Davitashvili. L'international géorgien, qui attend très clairement un transfert d'ici la fermeture du mercato, n'a pas été utilisé une seule seconde lors des matchs amicaux. Totalement mis à l'écart des protocoles de match pour préserver sa valeur marchande et éviter toute blessure, Davitashvili laisse le champ libre à la doublette Breum-Ballo pour débuter le championnat sur les chapeaux de roue.

L'heure de la renaissance offensive pour l'ASSE avec une attaque à deux pointes

Enfin, la ligne d'attaque réserve elle aussi son lot de surprises par rapport aux projections du début de l'été. Contre toute attente, le tandem composé d'Irvin Cardona et de l'ancien de Brighton, Joshua Duffus s'impose aujourd'hui comme l'option préférentielle d'Ian Cathro pour mener l'offensive dans le Doubs.

Cette hiérarchie s'est dessinée au détriment de Lucas Stassin, resté vissé sur le banc de touche lors de l'affiche face aux Rangers, preuve que le belge est surement lui aussi dans l'optique de quitter l'ASSE cet été. L'association entre Duffus et Cardona offre sur le papier un profil complémentaire très prometteur pour attaquer le bloc sochalien.

Athlétique, puissant et généreux dans l'effort, Duffus sert de point d'ancrage physical pour fixer les centrales adverses. Un rôle de pivot idéal qui libère des espaces pour Irvin Cardona : l'attaquant maltais peut ainsi tourner autour de son partenaire, faire parler sa vitesse et sa science du déplacement dans les intervalles. Après des mois en demi-teinte, ce positionnement sur mesure représente une occasion en or pour Cardona de retrouver le sourire, la confiance et surtout l'efficacité clinique qui faisaient sa force.