Quelques heures après avoir été officiellement présenté par l'ASSE, Áron Csongvai a adressé un dernier message aux supporters de l'AIK Solna. Un texte empreint de reconnaissance, qui confirme la réputation d'un joueur apprécié autant pour son état d'esprit que pour ses performances.

Le mercato permet souvent de découvrir un joueur à travers ses statistiques, ses vidéos ou ses qualités techniques. Mais il arrive aussi qu'un simple message en dise davantage sur une personnalité. Quelques heures après son départ de l'AIK Solna pour rejoindre l'ASSE, Áron Csongvai a pris le temps de remercier son ancien club dans une publication adressée aux supporters suédois. Un message qui s'inscrit dans la continuité de l'hommage déjà rendu par l'AIK au milieu hongrois au moment d'officialiser son transfert vers le Forez.

"L'un des plus grands honneurs de ma carrière"

Dans son message publié sur ses réseaux sociaux, Áron Csongvai revient avec émotion sur son passage à l'AIK Solna. Le milieu hongrois écrit que porter les couleurs du club suédois a représenté "l'un des plus grands honneurs de [sa] carrière". Il rappelle que chaque rencontre et chaque défi lui ont permis de progresser "comme joueur et comme personne".

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Le nouveau Stéphanois remercie ensuite l'ensemble de l'institution pour la confiance qui lui a été accordée. Il réserve également quelques mots aux supporters, dont il salue "l'incroyable soutien", avant de conclure : "L'AIK gardera toujours une place particulière dans mon cœur. Je pars avec de la gratitude, de la fierté et des souvenirs qui resteront avec moi pour toujours."

Une page se tourne avant le défi stéphanois pour Csongvai

Le Hongrois conclut son message en assurant que l'AIK conservera une place particulière dans son parcours. Il affirme quitter le club avec de la gratitude, de la fierté et des souvenirs qu'il n'oubliera pas.

Arrivé en février 2025, Csongvai quitte la Suède après 52 rencontres officielles, quatre buts et huit passes décisives. Au-delà de son rendement sportif, son ancien club avait déjà insisté sur son professionnalisme et son investissement quotidien au moment d'annoncer son départ.

L'ASSE récupère aussi une personnalité

Depuis le début du mercato, les dirigeants stéphanois recherchent des profils capables d'élever le niveau de l'effectif, mais aussi de s'intégrer rapidement au projet de Ian Cathro. Les témoignages venus de Suède vont tous dans le même sens, et les supporters ne sont pas avares en louanges.

Entre l'hommage appuyé publié par l'AIK et ce message d'adieu particulièrement mesuré, Áron Csongvai laisse l'image d'un joueur respecté dans son ancien club. Il ne reste plus à Csongvai qu'à devenir l'un des chouchous de Geoffroy-Guichard. Pour cela, il faudra démontrer le même état d'esprit et un niveau sportif à la hauteur du nouveau défi qui s'offre à lui dans un environnement inédit.

Le message d'adieu d'Áron Csongvai

"Chère famille de l'AIK,

Après une longue réflexion, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir.

Porter le maillot de l'AIK a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière. Chaque match, chaque défi et chaque souvenir m'ont permis de progresser, aussi bien comme joueur que comme personne.

Je tiens à remercier toutes les personnes du club pour la confiance qu'elles m'ont accordée et pour leur soutien tout au long de cette aventure. Je remercie tout particulièrement les supporters : votre soutien incroyable a énormément compté pour moi. Même si ce chapitre se termine, l'AIK conservera toujours une place particulière dans mon cœur. Je pars avec de la gratitude, de la fierté et des souvenirs qui resteront avec moi toute ma vie.

Merci pour tout."