Troisième gardien recruté pour compléter la hiérarchie derrière Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye, Lucas Lavallée arrive à Saint-Étienne avec un profil contrasté. La Data'Scout permet d'y voir plus clair sur ce joueur formé dans deux grandes écuries françaises.

Le dossier du troisième gardien traînait depuis plusieurs semaines à L'Étrat. Avec le départ d'Issiaka Touré vers Aubagne Air-Bel, la question de la doublure de Mamour Ndiaye restait entière. Noa Delacroix et Joseph Derache n'ont pas été conservés à l'issue de leurs contrats, tandis que Matéo Houngbo Civier, option pourtant crédible, s'est blessé au genou pour plusieurs mois. C'est finalement Alexis Colombet, né en 2008 et sans expérience seniors, qui avait dépanné en attendant. Un rôle uniquement transitoire, puisque la direction stéphanoise avait bien l'intention de recruter un profil plus expérimenté. Ce sera donc Lucas Lavallée, 23 ans, qui vient boucler cette hiérarchie : Larsonneur, Ndiaye, Lavallée.

Un exercice référence à Aubagne

Pour comprendre ce que Lavallée peut apporter aux Verts, il faut d'abord regarder sa saison 2024-2025 à Aubagne, où il a livré sa meilleure copie statistique à ce jour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 88 sur le pourcentage d'arrêts et surtout 91 sur les buts évités, deux standards qui témoignent d'une saison particulièrement solide en National. Sa précision de passe grimpait également à 82, un indicateur qui confirme une belle aisance technique dans la relance, loin d'être anodine pour un gardien évoluant dans un club ambitieux.

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Une saison à Châteauroux beaucoup plus délicate

L'exercice suivant, disputé cette fois avec Châteauroux en National 1, raconte une autre histoire. Titulaire indiscutable avec 31 matchs disputés et 3 035 minutes de jeu, Lavallée a néanmoins connu une saison compliquée sur le plan comptable : 47 buts encaissés et seulement 16 % de clean-sheets. Son indice de performance en Gardien Moderne chute à 27, l'un des standards les plus faibles observés à son poste cette saison-là. Une baisse qui coïncide directement avec la relégation de son club en fin d'exercice, Châteauroux n'ayant manifestement pas offert le collectif nécessaire pour permettre au gardien de rayonner comme à Aubagne.

Un profil technique qui reste intéressant pour l'ASSE

Au-delà du seul volet arrêts, la comparaison entre ces deux saisons met en lumière un joueur capable de变 registres différents selon le contexte collectif. Sur le jeu au pied notamment, l'écart entre les deux exercices est frappant : 99 sur les passes longues réussies à Aubagne contre seulement 34 à Châteauroux, et 42 contre 28 sur la longueur moyenne des passes. Un signal qui suggère que Lavallée peut être un gardien moderne, participatif dans la relance, à condition d'évoluer dans une structure collective qui le sécurise davantage.

Une formation de haut niveau, entre Lille et Paris

Sur le plan du parcours, Lucas Lavallée dispose d'un bagage rare pour un troisième gardien de Ligue 2. Formé au LOSC entre 2018 et 2021, il avait ensuite fait le choix audacieux de signer professionnel au Paris Saint-Germain, où il a côtoyé les stars parisiennes pendant deux saisons au sein des équipes de jeunes. Une expérience qui l'a également mené en sélection nationale, avec des passages en U16, U17, U20 et même U21 chez les Bleuets. Après plusieurs prêts formateurs à Dunkerque puis Aubagne, il avait rejoint Châteauroux l'été dernier pour deux saisons, avant ce nouveau départ vers le Forez.

Un rôle qui pourrait dépasser le simple banc à l'ASSE

Détail non négligeable pour la suite : les feuilles de match seront désormais composées de 20 joueurs au lieu de 18 en Ligue 2. Lucas Lavallée ne devrait donc pas forcément rester hors groupe lors des rencontres officielles des Verts, un changement de règlement qui pourrait lui offrir une visibilité supplémentaire par rapport à un simple troisième gardien classique.

ASSE : Un pari cohérent pour la réserve stéphanoise

Entre une saison référence à Aubagne et un exercice à oublier à Châteauroux, le profil de Lucas Lavallée reste difficile à figer définitivement. Mais son passage par deux centres de formation prestigieux, couplé à une vraie expérience de titulaire en National, en fait un pari cohérent pour l'ASSE. Reste désormais à savoir dans quel registre il évoluera sous le maillot vert : celui, solide et participatif, entrevu à Aubagne, ou celui, plus fragile, aperçu lors de sa dernière saison en Berry.

Source : Data'Scout