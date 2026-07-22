L’ASSE se déplace aujourd’hui à Glasgow afin d’affronter les Rangers (20h45). Pour cette troisième rencontre de préparation, Ian Cathro a fait des choix forts. Plusieurs cadres sont hors groupe et une vague de jeunes joueurs ont été convoqués. Peuple Vert fait le point sur la situation.

Après avoir concédé le nul face au FC Biel-Bienne (2-2) et essuyé un premier revers contre le Servette Genève (1-0), les Verts tenteront de décrocher le premier succès de leur préparation estivale, ce mercredi soir.

De nombreux absents pour l’ASSE

Cela ne sera cependant pas une tâche évidente au vu des nombreuses indisponibilités avec lesquelles doit composer Ian Cathro. Comme évoqué hier par nos soins, quatre éléments poussés vers la sortie n’ont pas été retenus pour cette rencontre. Il s’agit de Mickaël Nadé, d’Aïmen Moueffek, d’Igor Miladinovic et d’Ebenezer Annan.

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L’ASSE est dans l’attente d’offres pour ces quatre joueurs. Si les choses sont plutôt calmes dans l’ensemble, des intérêts de plus en plus prononcés commencent à arriver pour Mickaël Nadé. La semaine dernière, nous évoquions une offre de l’étranger et des prises de renseignements en Championship pour le défenseur central.

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne sont pas du voyage non plus. Les deux offensifs stéphanois sont plus que jamais sur le départ. Ces derniers jours, le Géorgien est notamment annoncé avec insistance du côté de l’Olympiacos. Mamour Ndiaye est lui aussi hors groupe pour une raison inconnue pour l’heure. Quant à Pierre Ekwah, le flou persiste toujours autour de son avenir. Ben Old et Augustine Boakye ne sont également pas là après avoir disputé la Coupe du monde. Le Ghanéen n'est d'ailleurs pas encore revenu à l'Etrat alors que le néo-zélandais a fait ses premiers pas à l'entrainement collectif ce début de semaine.

Enfin, les Verts espèrent récupérer prochainement Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain s’entraîne individuellement et court mais n’est toujours pas apte à participer aux séances collectives. Son retour se précise toutefois et semble être sur la bonne voie. Même chose pour Nadir El Jamali, alors que cela devrait prendre un peu plus de temps pour Chico Lamba et Paul Eymard, eux aussi blessés.

Quelle composition face aux Rangers ?

Au regard de toutes ces absences, Ian Cathro devra compter sur un groupe largement remanié ce soir. Cela ne devrait cependant pas bousculer le onze titulaire qui avait démarré face au Servette Genève. En effet, seul Lucas Stassin ne pourra pas être aligné. L’absence du Belge pourrait profiter à Irvin Cardona ou à Thierno Ballo.

Hormis cela, la base de l’équipe reste apte à jouer et concernée par le projet stéphanois. Les changements devraient par contre faire découvrir de nouveaux visages.

Le centre de formation de l’ASSE à l’honneur ce soir

Le coach écossais a effectivement fait appel à la jeunesse pour ce troisième amical. Dans les cages, c’est le jeune Alexis Colombet (2008) qui a été convoqué comme doublure de Gautier Larsonneur. En défense, Nathan Kasia Nkondo (2009), révélation de cette pré-saison et futur professionnel, est évidemment convoqué. Mais il est aussi accompagné par Tom Teillol (2008) et Nathan Mouton (2008), qui prendront place sur le banc des remplaçants ce soir.

Valentin Depalle (2007) et Adam Ballal (2007) ont eux aussi été appelés pour ce déplacement. Si le marocain était titulaire face au Servette Genève, Valentin Depalle va lui découvrir le groupe professionnel.

Et enfin, Ian Cathro pourra compter sur plusieurs solutions offensives sur son banc : Mylan Toty (2009), Lucas Reynaud (2007), Noah Moulin (2008) et Medhy Lutin (2008). Reste à savoir lesquelles de ces jeunes promesses stéphanoises seront utilisées ce soir…