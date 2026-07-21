Le président de l'AS Saint-Étienne, Ivan Gazidis, sera reçu ce mardi par la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marina Ferrari, comme le révèle l'agenda de la ministre. Cette rencontre intervient au moment où le Parlement examine une réforme majeure de l'organisation et du financement du sport professionnel français.

Le calendrier officiel communiqué par le ministère des Sports a réservé une place à l'AS Saint-Étienne. Mardi à 18 heures, Marina Ferrari s'entretiendra avec Ivan Gazidis, président du club stéphanois. Si le contenu précis de cet échange n'a pas été dévoilé, ce rendez-vous s'inscrit dans une semaine décisive pour l'avenir du sport professionnel en France, marquée par l'examen d'une proposition de loi appelée à modifier son fonctionnement.

Une réforme majeure du sport professionnel en discussion

Depuis le début de la semaine, le gouvernement accompagne les débats autour de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Le texte est présenté comme une réforme qui doit moderniser la gouvernance des clubs et des ligues tout en faisant évoluer leurs modèles économiques.

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La ministre assistera successivement à la lecture des conclusions du texte à l'Assemblée nationale, puis à son examen au Sénat. Une présence qui montre bien l'importance accordée par l'exécutif à cette réforme, dans un contexte où le football français fait face à de nombreux défis économiques.

Ivan Gazidis au cœur des échanges

C'est dans ce contexte qu'interviendra le rendez-vous avec Ivan Gazidis. Selon le ministère, cet entretien portera sur les enjeux liés à la gestion d'un club professionnel. Le dirigeant stéphanois, arrivé à la tête de l'ASSE avec Kilmer Sports Ventures en juin 2024, pourrait partager son expérience d'un modèle de gouvernance inspiré des grands clubs européens. N'oublions pas non plus qu'Ivan Gazidis a endossé le rôle de commissaire adjoint de la MLS dès 2001.

Cette rencontre semble témoigner de l'importance accordée à la parole du dirigeant stéphanois. L'entretien entre Marina Ferrari et Ivan Gazidis intervient ainsi à un moment où les réflexions sur le financement, la gouvernance et le développement des clubs sont plus que jamais au centre des débats.