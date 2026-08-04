L'ASSE a clôturé sa série de matchs amicaux samedi dernier avec un succès face à Venise (4-3). Les Verts sont montés en puissance au cours de leur préparation estivale, en assimilant notamment de mieux en mieux le nouveau système en 4-2-2-2 mis en place par Ian Cathro. Et ce malgré de nombreux absents. Certains d'entre eux devraient d'ailleurs prochainement faire leur retour.

La préparation stéphanoise a été effectuée avec un groupe décimé. En instance de départ, Zuriko Davitashvili n'a par exemple pris part à aucune rencontre amicale. Ben Old et surtout Augustine Boakye sont eux revenus plus tardivement en raison de leurs vacances post Coupe du monde. Mais plusieurs joueurs traînaient aussi une blessure de la saison dernière. C'est le cas de Mahmoud Jaber, Chico Lamba et Nadir El Jamali.

Mahmoud Jaber, la pièce manquante du milieu de terrain de l'ASSE ?

Il semble que le premier cité voit enfin le bout du tunnel. Touché aux adducteurs fin janvier 2026, Mahmoud Jaber avait effectué son retour à la compétition en avril. Mais voilà, après une entrée en jeu de 36 minutes contre Dunkerque, il avait rechuté la semaine suivante à Bastia. Opéré afin de régler définitivement cette gêne, le milieu de terrain israélien n'a pas retouché le ballon avec ses coéquipiers depuis plusieurs mois.

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Cela ne va cependant plus tarder. Un retour à l'entraînement collectif est en effet prévu pour aujourd'hui. De quoi espérer revoir "le Tracteur" sur les pelouses de Ligue 2 courant août. Ian Cathro devrait donc prochainement compter sur une arme supplémentaire pour son double pivot. Un profil différent, davantage capable de se projeter que Maxime Bernauer et Aaron Csongvai.

La question est désormais de savoir avec quelle condition physique (et pour combien de temps ?) sera-t-il de retour ? Mahmoud Jaber a prouvé, lorsqu'il était sur le terrain, qu'il faisait partie du haut de panier en Ligue 2. Mais ses nombreux passages à l'infirmerie n'ont jusqu'à présent pas vraiment permis aux supporters d'en profiter...

Chico Lamba devra batailler pour retrouver sa place

Lui aussi a multiplié les pépins la saison dernière. Touché aux adducteurs d'octobre à décembre, puis à la jambe de janvier à mars, Chico Lamba avait fini la saison en subissant une fracture de fatigue à la cheville en avril... Le potentiel aperçu en début de saison n'a donc malheureusement pas vraiment été revu par la suite. Son absence, comme celle de Mahmoud Jaber, a d'ailleurs probablement pesé lourd dans l'échec de la mission montée.

Aucune date de retour à l'entraînement collectif n'est remontée à nos oreilles pour le moment. Son retour se précise toutefois et Ian Cathro devrait pouvoir compter sur son défenseur central portugais en septembre. Mais la charnière Julien Le Cardinal - Sohaib Naïr est installée pour le moment. Chico Lamba devra donc se battre pour gagner sa place dans une équipe qui trouve déjà des automatismes. À suivre...

Nadir El Jamali, le supersub idéal ?

Son retour est peut-être moins attendu par les supporters. Pourtant, Nadir El Jamali était sur une excellente dynamique avant sa blessure au genou début 2026. L'offensif formé au club enchaînait les titularisations convaincantes sous Eirik Horneland et était à la recherche de son premier but en Vert. Opéré en février et éloigné des terrains pendant plusieurs mois, son retour aux séances collectives est attendu dans les prochains jours.

S'il ne pourra pas évoluer en compétitions officielles tout de suite, Nadir El Jamali peut cependant viser ses premières minutes sous Ian Cathro d'ici fin août / début septembre. Et tout semble réuni pour que le courant passe bien entre l'entraîneur écossais et le jeune stéphanois. Joueur de ballon doté d'un superbe pied gauche, l'international U19 français est également un garçon à l'écoute et travailleur. Mais surtout, son profil de meneur de jeu excentré ou d'ailier intérieur correspond parfaitement au système en 4-2-2-2 de Ian Cathro.

La principale incertitude réside maintenant dans la capacité de Nadir El Jamali à revenir rapidement à 100% ou presque. Le chemin peut parfois être long après une telle blessure... Une chose est sûre : le club lui fait confiance. La direction lui a récemment offert une prolongation de contrat jusqu'en 2030, signée il y a une dizaine de jours.