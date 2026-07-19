Chico Lamba se rapproche d'un retour avec l'ASSE. Le défenseur portugais poursuit sa réathlétisation après plusieurs mois compliqués. Une publication sur les réseaux sociaux laisse entrevoir une évolution encourageante, même si son retour à la compétition n'est pas encore d'actualité.

L'ASSE s'est inclinée samedi face au Servette Genève (1-0) pour son deuxième match de préparation estivale. Une nouvelle rencontre durant laquelle plusieurs absents ont été remarqués. Augustine Boakye, Ben Old, Mahmoud Jaber et Chico Lamba manquaient encore à l'appel. Si le retour du défenseur portugais n'est pas imminent, les derniers signaux sont toutefois positifs.

Chico Lamba (ASSE) poursuit sa remise en forme

Arrivé avec de solides promesses, Chico Lamba avait rapidement convaincu les observateurs par sa sérénité et ses qualités défensives. Le Portugais s'était imposé comme une option crédible dans l'arrière-garde stéphanoise avant que son élan ne soit brutalement stoppé.

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Depuis novembre 2025, les blessures l'empêchent d'enchaîner les rencontres. Une période frustrante pour un joueur qui n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau physique. Cet été, le défenseur poursuit donc un travail individualisé afin de revenir dans les meilleures conditions.

Ces dernières heures, Chico Lamba a partagé une photo sur ses réseaux sociaux. On le découvre en pleine séance de course sur un tapis anti-gravité, un équipement devenu incontournable dans les protocoles modernes de réathlétisation.

Un outil précieux avant le retour à la compétition

Le tapis anti-gravité permet aux sportifs blessés de reprendre progressivement la course sans solliciter totalement leurs articulations et leurs muscles. Son fonctionnement repose sur une chambre hermétique dans laquelle le joueur est installé grâce à un short spécifique zippé.

Une fois le système mis sous pression, une force verticale réduit le poids supporté par les membres inférieurs. Le joueur peut ainsi courir en limitant fortement les impacts, tout en retrouvant progressivement ses sensations physiques. Cette technologie est particulièrement utilisée après des blessures musculaires ou articulaires afin de sécuriser les différentes étapes de la reprise.

Pour Chico Lamba, cette phase constitue une étape importante. Elle témoigne d'une progression dans son protocole de soins, même si elle ne signifie pas un retour immédiat aux entraînements collectifs.

L'ASSE devra donc encore patienter avant de revoir son défenseur sur les terrains. Mais après plusieurs mois d'incertitude, cette avancée représente une excellente nouvelle. Les Verts espèrent désormais que le Portugais pourra enfin laisser derrière lui cette longue série de pépins physiques et retrouver rapidement le niveau qui avait séduit ses débuts sous le maillot stéphanois.