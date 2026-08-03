Auteur d’une saison tout simplement éblouissante en Égypte sous les couleurs de Zamalek, Mahmoud Bentayg refait parler de lui sur le marché des transferts. Élu meilleur latéral gauche du championnat égyptien, vainqueur de la compétition nationale ainsi que de la Coupe arabe, le défenseur de 26 ans s'est imposé comme une référence incontournable à son poste. Une formidable résurrection sportive qui suscite désormais de nombreuses convoitises lors du mercato.

Pourtant, son aventure avec l’AS Saint-Étienne (ASSE) avait laissé un goût d'inachevé dans le Forez. Arrivé au cours du mercato d'été 2023, le joueur marocain aura vécu un passage particulièrement discret chez les Verts. Lors de sa première et unique saison en Ligue 2, il n'avait disputé que 23 rencontres de championnat pour un bilan modeste d'un but marqué. Cantonné le plus souvent à un rôle de remplaçant, il ne comptait d'ailleurs que deux petites titularisations dans le onze de départ stéphanois.

Un départ après seulement un an à l'ASSE

Au terme d'un exercice concluant par la remontée du club en Ligue 1, les dirigeants foréziens ont fait le choix de ne pas le conserver dans l'effectif en fin de mercato estival. Envoyé dans un premier temps en prêt au Zamalek pour retrouver du temps de jeu, le latéral a rapidement convaincu le géant du Caire de lever l'option d'achat pour un transfert définitif.

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Un pari gagnant pour le club égyptien, qui récolte aujourd'hui les fruits des prestations monumentales livrées par l'ancien Stéphanois sur le terrain.

Bentayg de retour en France lors du Mercato ?

Selon les informations de Foot Mercato, ce comeback au plus haut niveau suscite l'intérêt de multiples formations. Mahmoud Bentayg dispose de plusieurs pistes sérieuses en Europe, notamment en France où son profil est suivi, mais également en Turquie.

Par ailleurs, plusieurs écuries ambitieuses du Golfe prennent attentivement des renseignements. Un bon de sortie semble désormais accordé par sa direction, et un accord pourrait être scellé autour d’une indemnité de transfert estimée entre 2 et 3 millions d’euros.