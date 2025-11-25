Douze ans après son départ de l’ASSE, Kurt Zouma s’est engagé avec le CFR Cluj en septembre. Un nouveau challenge qui tourne au fiasco et symbolise la carrière en demi-teinte de Kurt Zouma, bien loin des promesses de ses débuts à Saint-Étienne.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Kurt Zouma incarnait l’avenir du football français. À 16 ans, il faisait déjà ses débuts chez les pros. Un an plus tard, il s’imposait dans la charnière stéphanoise. Sa puissance, sa maturité précoce et ses performances solides avaient séduit toute l’Europe.

Le 31 janvier 2014, Chelsea officialisait son transfert pour près de 15 millions d’euros. Zouma avait alors 19 ans, et José Mourinho voyait en lui un futur Raphaël Varane. L’avenir semblait tout tracé.

De Sainté à Londres : les débuts d’un parcours cabossé

À Chelsea, malgré quelques saisons correctes, il n’a jamais réussi à s’imposer comme un pilier. Prêté à Stoke City puis à Everton, il alterne les bonnes périodes et les blessures.

Son retour à Chelsea en 2019/2020 est marqué par une rotation constante. En parallèle, Zouma compte 10 sélections avec les Bleus, mais sans jamais convaincre durablement Didier Deschamps.

West Ham, l’Arabie Saoudite, la Roumanie : la lente descente

En 2021, Zouma rebondit à West Ham. Sa première saison est convaincante (35 matches, 1 but), mais ses performances déclinent ensuite. Il fera un véritable bad buzz en publiant une vidéo le 6 février 2022 où il maltraite un chat. Des images devenues virales pour lesquels il est sanctionné par son club puis condamné à des travaux d’intérêt général. Sa carrière en Angleterre en prend un coup.

En 2024, il quitte l’Europe pour Al-Orobah, en Arabie Saoudite. Il dispute 20 rencontres, mais ne parvient pas à éviter la relégation de son club en seconde division.

Sans contrat à l’été 2025, Zouma s’engage avec le CFR Cluj. Un choix surprenant pour un joueur de seulement 30 ans. Mais l’expérience tourne court : deux titularisations, des prestations décevantes et une condition physique pointée du doigt par la direction roumaine. Selon le président du club, Zouma peine à tenir le rythme des entraînements. Un départ dès cet hiver serait même déjà envisagé.

Zouma, un avenir radieux envolé

Avec 440 matchs pros disputés toutes compétitions confondues, Kurt Zouma a connu une certaine longévité. Mais son parcours, fait de hauts et de bas, laisse un goût d’inachevé.

Lui qui devait incarner le futur des Bleus en défense central n’a jamais confirmé les immenses attentes placées en lui. Aujourd’hui, son déclin en Roumanie résonne comme un symbole. Celui d’un destin freiné par les blessures, des choix de carrière douteux, et une gestion sportive loin des standards espérés.

À Saint-Étienne, son nom n'est pas resté. Depuis son départ, il n'a que rarement montrer son attachement à son club formateur. Un destin manqué pour un joueur en avance sur son âge.

