À 30 ans, Kurt Zouma symbolise ces carrières qui ont connu des sommets précoces avant de basculer dans une trajectoire beaucoup plus incertaine. Formé à l’AS Saint-Étienne, le défenseur central avait conquis très vite le cœur des supporters stéphanois. Puissant, solide dans les duels, doté d’un sens du timing remarquable, il incarnait le futur de la charnière tricolore. Après diverses expériences, il part s'exiler dans un championnat étonnant !

Chelsea ne s’y était pas trompé en le recrutant dès 2014, convaincu de tenir là un défenseur promis à l’élite européenne. Les premières années londoniennes avaient pourtant laissé un goût d’inachevé. Blessures graves, concurrence féroce et instabilité sportive l’ont empêché de s’installer durablement dans la défense des Blues. Malgré quelques coups d’éclat et des passages réussis, notamment en prêt, Zouma n’a jamais totalement confirmé les immenses espoirs placés en lui. West Ham lui a offert une nouvelle chance en 2021. Pilier de la défense des Hammers pendant plusieurs saisons, il a ensuite vu son temps de jeu diminuer, jusqu’à être prêté à Al-Orubah, en Arabie saoudite, la saison dernière.

Kurt Zouma : Du top européen aux... oubliettes

L’été 2025 a marqué la fin de son aventure anglaise. West Ham a officialisé son départ, en même temps que celui d’Aaron Cresswell, Vladimir Coufal et Danny Ings. Alors que ses anciens coéquipiers ont rapidement retrouvé des points de chute en Premier League ou à l’étranger, Zouma, lui, s’est retrouvé libre, sans contrat et sans club. Un statut étonnant pour un joueur encore estimé à 10 millions d’euros et qui, il y a peu, portait le brassard de capitaine en Premier League.

Pendant plusieurs semaines, son avenir a fait l’objet de rumeurs contrastées. Lecce, en Serie A, s’est intéressé à lui. Valencia a été évoqué en Espagne, tout comme des clubs du Qatar, des Émirats, du Mexique ou encore de la Saudi Pro League. Même le FC Nantes a tenté une approche. Autant de pistes évoquées, sans qu’aucune n’aboutisse. L’incertitude grandissait, et l’idée que Zouma puisse rester longtemps sans club commençait à circuler.

Courtisé en Europe... Zouma opère un choix improbable !

C’est alors qu’une option inattendue est apparue. Pas en Liga, pas en Italie, mais en Roumanie. À la surprise générale, Zouma a effectué sa visite médicale à Cluj et va s’engager avec le CFR, club phare du championnat roumain, huit fois champion national. Selon Digi Sport, il est désormais « à un pas » de devenir l’une des recrues les plus prestigieuses de l’histoire récente de la Liga 1. Son officialisation devrait survenir dès cette semaine.

Cette signature, surprenante sur le papier, s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, la volonté du joueur de retrouver un projet où il serait un leader incontesté. Ensuite, l’arrivée de Mikaël Silvestre, ancien défenseur de Manchester United et nouvel homme fort du secteur sportif du CFR Cluj. C’est lui qui a rendu possible une opération pourtant complexe financièrement, Zouma touchant plus de 100 000 £ par semaine à West Ham. Le président de Cluj, Cristi Balaj, confirme que des discussions sont bien avancées et que tout dépend désormais de l’officialisation du club.

"Le meilleur joueur de la Liga 1"

La presse roumaine s’enflamme déjà. Victor Angelescu, président du Rapid Bucarest, estime que Zouma pourrait être « le meilleur joueur de la Liga 1 » s’il évite les pépins physiques. À 30 ans, il n’est pas en fin de carrière et pourrait apporter une dimension athlétique et une expérience internationale inédites au championnat roumain. Pour Cluj, régulièrement engagé en coupes européennes, mais déjà éliminé cette saison, c’est un coup médiatique et sportif majeur.

Les supporters stéphanois, témoins de ses premiers pas en pro, suivront forcément avec une curiosité teintée de nostalgie ce nouveau chapitre, improbable, d’un destin cabossé.