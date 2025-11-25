L’ASSE se déplacera au Stade Auguste-Delaune, au mois de janvier, pour la 20ᵉ journée de Ligue 2. Le voyage des stéphanois en Champagne, face au Stade de Reims, a été programmé.

Le match aller entre l’ASSE et le Stade de Reims a tenu toutes ses promesses. Probablement le meilleur match de la saison en Ligue 2 entre deux concurrents pour la montée en Ligue 1. Le match retour est particulièrement attendu.

La mauvaise série brisée à Delaune

Depuis le retour de Reims en Ligue 1, l’ASSE n’a pas souvent su s’imposer en Champagne. En 2018-2019, les stéphanois avaient pris le meilleur avant que les rémois ne remportent les trois confrontations suivantes.

Les stéphanois sont ensuite descendus en Ligue 2. La saison de sa remontée dans l’élite, Saint-Etienne s’est rendu à Reims lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Dans l’optique de sauver sa peau, l’ASSE était condamnée à un succès dans un stade qui ne lui réussissait plus depuis 2019. Les Verts se sont imposés 2-0 grâce à deux buts rapides de Tardieu et Cardona. Un succès qui ne leur a pas permis d’éviter la relégation, une semaine plus tard. Les rémois descendront, eux, quelques jours plus tard, au terme des barrages face à Metz.

Reims - ASSE est programmé

L’ASSE se rendra à Reims le samedi 24 janvier à 20 h pour le compte de la 20ᵉ journée de Ligue 2. Une rencontre qui sera diffusée sur Bein Sports.

Programmation complète de la 20ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 23 janvier à 20 heures

Pau FC - Grenoble Foot 38 (beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX)

Amiens SC - Stade Lavallois MFC (beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX)

SC Bastia - Montpellier HSC (beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX)

FC Annecy - Clermont Foot 63 (beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX)

AS Nancy-Lorraine - Rodez AF (beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX)

Samedi 24 janvier

14 heures : EA Guingamp - ESTAC Troyes (beIN SPORTS 1)

14 heures : Red Star FC 93 - US Boulogne CO (beIN SPORTS 2)

20 heures : Stade de Reims - AS Saint-Etienne (beIN SPORTS 1)

Lundi 26 janvier

20h45 : Le Mans FC - USL Dunkerque (beIN SPORTS 1)