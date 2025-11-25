Samedi, l’AS Saint-Étienne recevra l’US Ecotay-Moingt pour le 8ᵉ tour de Coupe de France. Un choc des extrêmes entre une Ligue 2 et un pensionnaire de Régional 3.

C’est un match historique qui attend l’Union Sportive Ecotay-Moingt ce samedi 29 novembre à 20h30. Le club amateur ligérien se déplace à Geoffroy-Guichard pour y défier l’ASSE, dans le cadre du 8ᵉ tour de la Coupe de France. Une affiche unique pour l’USEM, habituée aux terrains de Régional 3, et qui s'apprête à croiser la route d’un monument du football français.

Une belle aventure en Coupe pour Ecotay

Déjà auteur d’un joli parcours, Ecotay s’est qualifié pour ce 8ᵉ tour au terme d’un match complètement fou contre Nord Lozère (4-4, victoire aux tirs au but). Preuve d’une équipe accrocheuse, capable de résister loin de ses bases. Avec 34 buts inscrits cette saison pour 19 encaissés, l’USEM affiche une moyenne offensive remarquable de 2,62 buts/match.

Un calendrier chargé et un match de championnat à jouer

Avant de se projeter sur son déplacement à Saint-Étienne, Ecotay devra d’abord disputer une rencontre importante en championnat, ce mercredi 26 novembre à domicile face à USGC (5e). Une affiche de la 8e journée de Régional 3 - Poule D, qui pourrait permettre à l’USEM de remonter au classement. Actuellement 9ᵉ avec 8 points en 6 matchs, les hommes d’Ecotay n’ont que deux unités de retard sur la 5e place. La rencontre tombe pour autant très mal.

Leur match prévu ce week-end face au Velay FC a été reporté (météo), laissant à l’équipe un peu de répit pour aborder cette semaine cruciale avec deux rencontres à enjeu.

Un défi monumental face aux Verts

Ce samedi, à Geoffroy-Guichard, c’est tout un club qui vivra un moment exceptionnel. Face à l’ASSE, le défi s’annonce colossal, mais c’est aussi tout le charme de la Coupe de France. Ecotay n’a rien à perdre, si ce n’est l’occasion de marquer les esprits et de prendre du plasir.

Les Verts, eux, devront faire preuve de sérieux pour éviter tout faux pas. Mais au-delà de l'écart de divisions, l'ASSE aura également davantage de fraicheur.

