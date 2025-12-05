La Ligue 2 a marqué une nouvelle pause due au tour de Coupe de France, le championnat reprend ce week-end. Pour l’ASSE, un déplacement délicat se profile du côté de Dunkerque, où les Nordistes devront faire sans l’un de leurs joueurs les plus influents. La décision suite à l'appel concernant la suspension de Gessime Yassine était attendue ce jeudi.

Avec Enzo Bardeli, convoité par l’ASSE cet été, Gessime Yassine forme l’un des duos les plus enthousiasmants de l’USLD. Si Bardeli sera bien présent, ce ne sera pas le cas du jeune milieu marocain de 20 ans.

Dunkerque espérait Yassine face à l'ASSE

Expulsé face à Boulogne en Coupe de France lors du 7ᵉ tour, Yassine a écopé de trois matchs de suspension. Dunkerque a fait appel pour tenter de réduire la sanction à deux rencontres. Il a déjà purgé ses deux matchs face à Rodez (Ligue 2) et Abbeville (Coupe de France). L’USLD espérait pouvoir compter sur lui pour recevoir l’ASSE et attendait la décision en appel ce jeudi.

Albert Sánchez, entraineur de Dunkerque s'est exprimé en conférence de presse à ce sujet : "Normalement, Gessime Yassine ne pourra pas jouer après-demain (samedi face à l'ASSE). Notre appel sera étudié ce jeudi soir mais je pense qu'il ne pourra pas jouer. Le problème, c'est qu'après le match de Boulogne où il a reçu le carton rouge, nous avons parlé avec l'arbitre de l'action de Yassine. Mais la FFF et la Ligue 2 (LFP) sont dirigées par des comités différents. J'espère qu'il pourra jouer après-demain, mais je ne sais pas encore.

Pour l'instant, Yassine est avec l'équipe. Il s'entraîne très bien, néanmoins il ne peut pas jouer. J'espère qu'aujourd'hui, nous aurons de bonnes nouvelles."

La décision est tombée

C'est désormais acté, Gessime Yassine sera bel et bien absent face à l'ASSE. L'appel de l'USLD n'a pas eu les effets escomptés. L'ailier marocain purgera son dernier match de suspension face à l'ASSE. Il pourra retrouver les pelouses de Ligue 2 dès le week-end suivant à Laval.

Source : La Voix du Nord