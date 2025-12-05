Annoncé comme le prochain prodige créatif du centre de formation de l'ASSE, la trajectoire de Bilal Benkhedim en aura étonné plus d'un. Passé par une période très compliquée, l'Algérien se refait une santé dans un championnat méconnu : la BGL Ligue au Luxembourg.

Annoncé comme un futur grand, Bilel Benkhedim signe son premier contrat professionnel à l'ASSE en février 2018. Il débarque en provenance d'Alès et s'avère vite surclassé dans les catégories de jeunes. Il porte également le maillot de l'équipe de France. Avec succès puisqu'il remporte le trophée du meilleur joueur du Tournoi de Limoges en 2018. À 17 ans, son avenir semble tracé.

Lancé par Claude Puel

Il intègre le groupe de l'ASSE pour la première fois sous Jean-Louis Gasset. Une victoire à Reims (0-2) qu'il observera depuis le banc sans entrer. Alors, il faudra attendre le 24 novembre 2019 pour le voir disputer ses premières minutes en pro. Claude Puel le lance à la 60ᵉ minute face à Montpellier (0-0). Il remplace Ryad Bouedbouz au poste de meneur de jeu.

La descente brutale de Bilal Benkhedim

Bilal Benkhedim ne s'imposera finalement jamais à l'ASSE. Six apparitions, pour sa première saison. Trois la seconde. Une seule pour sa dernière en 2021-2022, année de la relégation de l'ASSE.

Sans club, il tente de rebondir à un échelon inférieur au sein d'un club voisin : Le Puy Foot. Là encore, il ne parvient pas à s'imposer. La descente aux enfers se poursuit. Lors de l'été 2023, il s'expatrie en Suisse et s'engage avec Lausanne Ouchy. Il ne parvient toujours pas à exprimer les qualités pourtant évidentes qui lui avaient permis de porter l'ASSE jusqu'à la victoire en Coupe Gambardella.

La résurrection au Luxembourg

Il quitte la Suisse un an plus tard et décide de partir jouer au Luxembourg. Bilal Benkhedim rejoint Dudelange dans un championnat mineur. Loin des radars. Un pari pour enfin reprendre du plaisir à 23 ans. Un an plus tard, le natif d'Alès est en passe de réussir son pari.

Cette saison, Bilal Benkhedim trouve enfin du temps de jeu et performe. Après une première saison où il s'est reconstruit avec 25 apparitions (trois buts et deux passes décisives), le meneur de jeu affole enfin les compteurs. Sept buts et quatre passes décisives après seulement 14 journées.

Benkhedim enfin lancé ?

Dudelange est aujourd'hui quatrième du championnat à uniquement cinq longueurs du leader Differdange. Loin des paillettes, Bilal Benkhedim se reconstruit donc. S'il est peu probable de le voir atteindre les sommets qu'on a pu lui promettre, l'Algérien pourrait rebondir dans les mois à venir et trouver un prochain challenge dans un championnat plus hupé. Un coup à tenter pour les clubs de Ligue 2 aux moyens modestes ?

Maxence Rivera croise les doigts

Son ancien coéquipier, Maxence Rivera y croit : "Bilal Benkhedim ? Il fait une belle saison actuellement au Luxembourg, il marque pas mal de buts et délivre de nombreuses passes décisives. Je pense que ça peut lui ouvrir des portes pour jouer dans un championnat plus relevé, il a le talent pour."

Comme toujours, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.