Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1ᵉʳ janvier 2026. L'ASSE, comme les autres écuries de Ligue 2, tentera d'améliorer son effectif. La concurrence s'annonce rude pour Enzo Bardeli (Dunkerque).

C'est aujourd'hui un secret de Polichinel du côté de l'AS Saint-Etienne, Enzo Bardeli est particulièrement apprécié par la cellule de recrutement stéphanoise. Un intéret qui ne date pas d'hier puisque l'été dernier, les Verts avaient déjà pris la température auprès des dirigeants nordistes. Dunkerque n'est pas dans une position idéale pour mener ce dossier. Après deux saisons pleines en Ligue 2 (77 matchs, 10 buts, 10 passes décisives), le numéro 20 de l'USLD est logiquement courtisé. D'autant plus qu'il a confirmé en cette première partie de saison (14 titularisations, 6 buts et 4 passes décisives).

Bardeli, un dossier épineux pour Dunkerque

Problème : Enzo Bardeli sera en fin de contrat en juin 2026. Il pourra donc s'engager avec son prochain club à compter de janvier prochain. L'ASSE surveille le dossier mais n'est pas seule. Depuis plusieurs semaines, Bardeli est annoncé en Turquie. Cette semaine, c'est même le président du Samsunspor, Yüksel Yıldırım, qui s'est montré affirmatif : "Nous transférerons Antoine Sekongo et Enzo Bardeli de Dunkerque au Samsunspor à la fin de la saison." Ce qui a le mérite d'être clair. A priori, rien ne serait encore acté. Mais Samsunspor ne cache pas son ambition de récupérer deux joueurs majeurs de l'effectif Dunkerquois.

Sekongo également courtisé

Outre Enzo Bardeli, Anto Sekongo confirme après une première saison pleine (32 matchs). Le Malien de 21 ans enchaine les bonnes prestations depuis le début de saison. De quoi logiquement attirer les regards. Comme Enzo Bardeli, il serait en fin de contrat en juin prochain. Samsunspor, actuel cinquième de Süper Lig ne cache pas ses ambitions. Le club turc compte déjà dans ses rangs des joueurs ayant évolué en France : Tanguy Coulibaly (ex-MHSC) et Olivier Ntcham (ex-OM).

En attendant, Bardeli comme Sekongo auront à cœur de briller face à l'ASSE ce samedi. Une rencontre forcément plus médiatisée que les autres. L'occasion de se montrer avant l'ouverture du marché des transferts.

Source ; Deportes Reports