Un an après avoir été courtisé par l’ASSE, Wilfried Nancy a rejoint le Celtic Glasgow. Mais ses débuts en Écosse sont déjà très mouvementés.

Il y a un an, Wilfried Nancy faisait figure de favori pour prendre les rênes de l’ASSE. Son profil séduisait : entraîneur novateur, francophone, auréolé de succès en MLS… Tout collait. Mais faute d’accord avec Columbus, son club de l’époque, le deal n’avait pas pu se faire. Aujourd’hui, le technicien de 48 ans fait son grand retour en Europe. Et pas n’importe où : au Celtic Glasgow, un géant historique en Écosse.

Mais à peine débarqué, Nancy doit déjà faire face à la pression. Trois matchs, trois défaites.

Un profil qui avait séduit l’ASSE

Avec Montréal puis Columbus, Wilfried Nancy a impressionné. En trois saisons complètes en MLS, il a construit des équipes séduisantes, ambitieuses et efficaces. À la tête du Crew, il a remporté la MLS Cup 2023, puis ajouté une Leagues Cup à son armoire à trophées en 2024. Cette même année, il a été désigné meilleur entraîneur de MLS.

Son parcours en Ligue des champions de la Concacaf n’est pas passé inaperçu non plus. Malgré une lourde défaite en finale face à Pachuca (0-3), son équipe avait montré un visage collectif attractif. Ces performances ont attiré l’œil de plusieurs clubs européens. Reims, Rennes, et bien sûr l’ASSE, ont tenté leur chance.

Finalement, c’est le Celtic qui a réussi à l’attirer, avec un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Débuts ratés au Celtic pour Wilfried Nancy

Pour ses premiers pas sur un banc européen, Nancy n’a pas été épargné. Le 3 décembre, il prend les commandes du Celtic. Cinq jours plus tard, il s’incline 2-0 à domicile contre Hearts, leader du championnat écossais. Premier coup dur. Hearts prend six longueurs d'avance sur le Celtic.

Quatre jours après, la claque. En Europa League, les écossais sont balayés 4-0 à Glasgow par une AS Roma nettement supérieure. Le Celtic chute à la 24ᵉ place du classement général de la compétition. Un rang qui lui permet tout juste d’espérer disputer un barrage… pour rester en vie.

Et ce n’est pas fini : dimanche dernier, nouvelle désillusion en Coupe d’Écosse. Le Celtic s’incline 3-1 face à St Mirren, pourtant neuvième du championnat. Une contre-performance qui fait tache, surtout pour un club qui vise tous les titres domestiques.

Un défi périlleux loin du Forez

À l’ASSE, Wilfried Nancy aurait hérité d’un club en reconstruction, mais avec une pression mesurée. À Glasgow, c’est un tout autre monde. Le Celtic est attendu chaque saison au sommet. Et l’exigence des supporters n’a rien à envier à celle de Geoffroy-Guichard.

Nancy, qui prône un football léché, va devoir vite trouver ses marques. Car dans ce genre de club, le crédit est vite limité. Trois défaites en trois matchs, les débuts font mal. Le défi est immense. Mais s’il réussit, Wilfried Nancy en sortira grandit avec un vrai crédit en Europe. Mais nous n'en sommes pas là.