L'ASSE s'apprête à disputer un match au goût toujours particulier : le Derby. Privés de cet événement pendant deux saisons en Ligue 2, les Verts retrouvent leurs meilleurs ennemis : l'Olympique Lyonnais. Après une belle victoire en Ligue 1 face à Strasbourg, Olivier Dall'Oglio a pu alléger la pression avant ce rendez-vous important. Une pression qui avait commencé à s'intensifier dans la presse, avec le nom de Wilfried Nancy revenant avec insistance. La situation pourrait avoir évolué.

Pression constante sur Dall'Oglio

Après la neuvième journée de Ligue 1, l'ASSE a mal à la tête. Les Verts viennent de s'incliner 4-2 sur la pelouse du SCO d'Angers, une contre-performance mal perçue. Les critiques fusent autour d’Olivier Dall'Oglio, dont les choix sont de plus en plus contestés. À la suite de cette défaite, L’Équipe publie un article qui entretient le flou sur l’avenir de l’entraîneur :

"Cette patience (des dirigeants de l'ASSE envers Dall'Oglio) n'empêche pas de lorgner d'autres profils, et un contact aurait notamment été noué avec Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew, qu'il a mené au titre en MLS l'an dernier. Une information que l'entourage de la direction stéphanoise a refusé de commenter.

La prise de contact aurait été initiée avant même la défaite contre Angers et concernerait non seulement le technicien mais aussi son staff. Le Français de 47 ans jouit de conditions salariales avantageuses outre-Atlantique (autour de 100 000 euros par mois) et il semble de toute façon impossible d'imaginer sa franchise le libérer dans l'immédiat, alors que les play-offs débutent (finale le 7 décembre). Même s'il n'a jamais caché son envie de revenir en Europe un jour."

Nancy sur le marché

Depuis, Wilfried Nancy a été éliminé dès le premier tour des playoffs de la MLS, une contre-performance qui met un terme prématuré à sa saison. Bien qu’il soit toujours sous contrat, il semble prêt à quitter les États-Unis et son club de Columbus.

Dans le même temps, Olivier Dall'Oglio a réussi à s’imposer face à Strasbourg. Une victoire logique, où l’entraîneur des Verts a remporté sa bataille tactique face à Liam Rosenior. Cette victoire permet à l’ASSE de totaliser 10 points en 10 journées de Ligue 1, et pour l’heure, Dall'Oglio et les Verts restent dans les temps.

Un autre club de Ligue 1 sur Nancy

Si l’ASSE lutte pour le maintien, d’autres clubs traversent également des périodes difficiles. C’est notamment le cas du Stade Rennais, qui vient de s’incliner 4-0 à Auxerre, une défaite qui met en péril Julien Stéphan. Plusieurs entraîneurs ont déjà été contactés par les dirigeants bretons, qui visent une qualification européenne en fin de saison. Cette semaine, Ouest-France rapporte que Wilfried Nancy figure parmi les potentiels remplaçants. Toutefois, Habib Beye et Sergio Conceição semblent pour l’instant tenir la corde.

Du côté de l’ASSE, le derby jouera un rôle particulièrement important pour l’avenir d’Olivier Dall'Oglio. À suivre !