Dans l’obligation de s’imposer à Reims, l’ASSE a rempli sa mission. Grâce à une victoire 2-0, les Verts s’offrent encore une chance de décrocher la place de barragiste. Privé de Lucas Stassin, Eirik Horneland a titularisé Ibrahima Wadji.

Lucas Stassin était attendu pour ce sprint final. Mais une gêne physique l’a contraint à déclarer forfait pour le déplacement à Reims. Pour pallier son absence, Eirik Horneland a pris une décision forte : offrir une titularisation à Ibrahima Wadji. Une première depuis le 27 avril 2024, lors de la victoire 1-0 contre Caen. Très souvent freiné par des blessures cette saison, l’avant-centre stéphanois semble retrouver le rythme au meilleur des moments.

S’il n’a pas été décisif lors de cette 33e journée de Ligue 1, son impact sur le jeu a été réel. Aligné d’entrée, Wadji a montré beaucoup de disponibilité. Mobile et volontaire, il a offert des solutions à ses partenaires et initié le pressing. Une prestation encourageante qui pourrait peser dans les choix du coach pour la dernière journée de championnat entre l'ASSE et Toulouse.

Temps de jeu ASSE (2024-2025)

Gautier Larsonneur : 32 MJ / 32 Titu / 2880 min

Zuriko Davitashvili : 31 MJ / 30 Titu / 2598 min

Léo Pétrot : 29 MJ / 27 Titu / 2454 min

Pierre Ekwah Elimby : 27 MJ / 27 Titu / 2395 min

Mickael Nadé : 24 MJ / 23 Titu / 2126 min

Dennis Appiah : 28 MJ / 21 Titu / 2038 min

Dylan Batubinsika : 24 MJ / 22 Titu / 1971 min

Lucas Stassin : 27 MJ / 22 Titu / 1797 min

Benjamin Bouchouari : 23 MJ / 19 Titu / 1659 min

Louis Mouton : 24 MJ / 12 Titu / 1045 min

Yunis Abdelhamid : 15 MJ / 11 Titu / 988 min

Aïmen Moueffek : 21 MJ / 12 Titu / 1017 min

Florian Tardieu : 22 MJ / 11 Titu / 1072 min

Mathis Amougou : 17 MJ / 9 Titu / 859 min

Irvin Cardona : 13 MJ / 11 Titu / 891 min

Mathieu Cafaro : 15 MJ / 9 Titu / 732 min

Yvann Maçon : 11 MJ / 9 Titu / 700 min

Ibrahim Sissoko : 20 MJ / 8 Titu / 819 min

Augustine Boakye : 17 MJ / 8 Titu / 733 min

Maxime Bernauer : 9 MJ / 7 Titu / 674 min

Pierre Cornud : 11 MJ / 7 Titu / 576 min

Ben Old : 12 MJ / 4 Titu / 506 min

Ibrahima Wadji : 9 MJ / 1 Titu / 279 min

Lamine Fomba : 7 MJ / 3 Titu / 217 min

Djylian N'Guessan : 7 MJ / 3 Titu / 173 min

Marwann Nzuzi : 2 MJ / 2 Titu / 125 min

Ayman Aiki : 5 MJ / 1 Titu / 127 min

Beres Owusu : 1 MJ / 1 Titu / 90 min

Igor Miladinović : 3 MJ / 0 Titu / 26 min

Kévin Pedro : 1 MJ / 0 Titu / 10 min

Jibril Othman : 1 MJ / 0 Titu / 5 min

Anthony Briançon : 1 MJ / 0 Titu / 1 min

Les temps de jeu depuis l'arrivée d'Eirik Horneland

Depuis l'arrivée d'Eirik Horneland, deux joueurs de l'ASSE ont disputé 100 % des rencontres.

1. Larsonneur et Nadé : 100%

2. Pétrot : 98,6%

3. Ekwah : 88,4%

4. Davitashvili : 87,4%

5. Stassin : 83,9%

6. Bouchouari : 66,9%

7. Appiah : 64%

8. Tardieu : 60,8%

9. Cardona : 60,4%