Après s’être inclinés 3-1 du côté de Strasbourg puis lors de la la réception de Monaco, où les stéphanois ont perdu sur le même score, l’ASSE s’est offert un succès capital à Reims (0-2). Le club nous propose de plonger dans les coulisses de la semaine de cette rencontre.

En déplacement à Reims ce samedi soir pour la 33ᵉ journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne n’avait plus le droit à l’erreur. Toujours relégables à deux journées de la fin, les Verts devaient impérativement l’emporter pour continuer à croire au maintien. Mission accomplie.

Une vision à l’ASSE pour le but de Tardieu

L’ASSE jouait sa peau à Reims samedi soir. Les Verts se sont rendu en Champagne dès vendredi, 24 h avant la rencontre. Fabrice Di Natale, intendant du club, annonçait avant le match le but de Tardieu en préparant son maillot.

Avant de sortir du vestiaire pour l’entrée des joueurs, Eirik Horneland a réuni des troupes en cercle. Gautier Larsonneur, capitaine de l’ASSE a alors pris la parole : "Il n’y a pas de dessin à faire. On est tous conscients de la situation (il répète). On va construire notre match, il ne faut pas faire n’importe quoi. On peut prendre un but, on peut les soulever. Tout le monde nous enterre, on est morts, personne ne parle de nous. Dans 90 minutes, ils veulent tous voir Saint-Etienne dans leur rétro. Maintenant, c'est à nous de faire les choses, on n'a rien eu de facile cette année. Ce n'est pas aujourd’hui qu’ils vont nous le donner, donc ensemble, on va le faire."

Un réveil tardif pour les Verts ?

A l’issue de la rencontre, Florian Tardieu s’est exprimé en quittant la pelouse : "De toute façon, si on ne donne pas tout dans les matchs comme ça, on n'a rien compris. Quand on voit ça (les supporters en parcage), ils sont encore, je ne sais pas combien, à se déplacer, mais on entend qu’eux dans le stade. On est obligés de se battre. Je sais qu’on n'a pas notre destin entre nos mains. Ça fait chier, mais en tout cas, on donnera tout jusqu’à la dernière minute. On fera les comptes à la fin, mais ce qui me fait chier c’est que là, on montre un état d’esprit irréprochable, les 2 derniers matchs, Strasbourg et Monaco, on aurait pu faire mieux. C’est trop tard, maintenant, il y a un dernier match et on va essayer d’aller au moins chercher ce barrage."